คำค้นหากูเกิลยอดฮิต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ส่วน "แตงโม" ติดอันดับข่าวล่าสุด "นะหน้าทอง" เพลงถูกเสิร์ชมากสุด

วันที่ 7 ธ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยสถิติที่ชื่อว่า "หนึ่งปีกับการค้นหา 2022" หรือ Year in Search เพื่อประมวลภาพรวมว่าคนไทยสนใจเรื่องอะไร ตลอดทั้งปี 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งมีระยะเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565การเสียชีวิตของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงสาว ที่ตกจากเรือสปีดโบทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม 1 จ.นนทบุรี ก่อนพบศพเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาใช้จ่ายโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565ละครที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 นำแสดงโดย ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ เพลงขวัญ-นัตยา ทองเสนมาจากภาพยนตร์อินเดียเรื่อง Gangubai Kathiawadi หรือ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ ที่ออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกซ์คือแพลตฟอร์มสร้างเสียงสังเคราะห์ AI ที่ครู-อาจารย์มักนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเกมทายศัพท์ที่ผู้เล่นมีโอกาส 6 ครั้งในการทายคำศัพท์ 5 ตัวอักษร โดยจะได้รับคำใบ้เป็นสีต่างๆ ซึ่งจะบอกว่ามีตัวอักษรหรืออยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ซีรีส์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25 นำแสดงโดย 5 สาวแก๊งดอกไม้ นำโดย แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมกับนักแสดงนำชาย ลี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติละครที่ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ และญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ระบบบริหารสถานศึกษาแบบออนไลน์สำหรับครูและนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ที่พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เข้าตรวจสอบผลการเรียนอย่างต่อเนื่องเหตุกราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 38 ราย บาดเจ็บ 12 คนกรณีเจ้าหน้าที่ทลายบุคคลที่เรียกตัวเองว่าพระบิดา รักษาโรคด้วยวิธีประหลาดที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน นับตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2565 เป็นต้นมาความเคลื่อนไหวของนายไชยพล วิภา หรือลุงพล ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กรณีที่ศาลอาญาไม่ให้ประกันพิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช นักแสดงสาว พร้อมแม่และพี่ชาย ในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเรกซ์ทรีดี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ก่อนที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมาเหตุเบียดเสียดกันตายในย่านอิแทวอน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 154 ราย บาดเจ็บ 149 คนกรณีที่หมอปลา หรือนายจีรพันธ์ เพชรขาว ได้นำทีมสื่อมวลชนเข้าไปในสำนักสงฆ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. กล่าวหาว่าหลวงปู่แสง ญาณวโร ลวนลามสีกา แต่พบว่ามีการสร้างหลักฐาน ทำให้ศิษยานุศิษย์และสังคมไม่พอใจกรณีที่นายอนิวัติ ประทุมถิ่น หรือนารา เครปกะเทย และพวกแสดงโฆษณาลาซาด้าล้อเลียนเสียดสีสถาบันเบื้องสูงกรณีที่นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศเยาวชน และหญิงสาวหลายคนนักร้องชื่อดัง หนึ่งในสมาชิกของวงบอยแบนด์ ก็อตเซเว่น (GOT7) ประเทศเกาหลีใต้อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศเยาวชน และหญิงสาวหลายคนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ชนะการเลือกตั้งหรือ โม-อมีนา พินิจ จากระดับความสนใจพบว่าช่วงที่กราฟขึ้นสูง เป็นกรณีที่โม-อมีนา ออกมาพูดถึงการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคนสนิท แตงโม-นิดาหรือ เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข นักแสดงหนุ่ม จากระดับความสนใจพบว่าช่วงที่กราฟขึ้นสูง เป็นกรณีที่แฟนสาว นิวนิว เอวเด้ง โพสต์ข้อความในทำนองว่า ทนไม่ไหวที่ถูกเติ้ล-ธนพลทำร้ายร่างกาย และมีการออกรายการโหนกระแสหรือ ขุน-ชานนท์ อักขระชาตะ นักแสดง นายแบบ และพิธีกรชื่อดัง ถูกแฉว่าขับรถชนวัยรุ่นจนแขนผิดรูปแต่ไม่ติดต่อกลับเพื่อจ่ายค่าเสียหายหรือ กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ นักแสดงและนายแบบ ที่ถูกแฉว่าเป็นอัพไลน์แชร์ลูกโซ่ฟอเรกซ์ ทรีดี ชักชวนเพื่อนในวงการบันเทิงด้วยกันลงทุนหรือนายทวี หนันลา เจ้าของลัทธิที่เจ้าหน้าที่บุกตรวจสอบการรักษาโรคด้วยวิธีประหลาดที่จังหวัดชัยภูมิหรือ กระติก-อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนตัวแตงโม-นิดา ที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวร่วมกับแก๊งสปีดโบ๊ทหรือ นายวีรพล จันทร์ตรง นักแสดงตลก จากระดับความสนใจพบว่าช่วงที่กราฟขึ้นสูง เป็นกรณีที่อาร์ม-พีรพล จันทร์ตรง ลูกชายคนโต และพิธีกรรายการเรื่องของผี ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์ชนท้ายรถสิบล้อ ไฟลุกไหม้ทั้งคันและถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตหรือ แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงสาว พบศพเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565หรือ บีม-ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์ นักแสดงและพิธีกร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565(ชื่อจริง ญาณวรุตม์ สุทธิวาส) ศิลปินบอยแบนด์ยุค 90 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565หรือ แอ๊ด-สมบัติ เมทะนี นักแสดงอาวุโส และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565หรือ โอ๋-ไมเคิล พูพาร์ต นักแสดง พี่ชายของอั๋น-โอลิเวอร์ พูพาร์ท เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2565(ชื่อจริง กรีพงศ์ เทียมเศวต) นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565อดีตนักแสดง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565หรือ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ดูคาติของ ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ตำรวจควบคุมฝูงชน เข้าชนบริเวณทางม้าลายถนนพญาไท เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565หรือสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565(ชื่อจริง พาน สกุลนี) นักร้องเพลงลูกทุ่ง และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565เพลงของ นนท์-ธนนท์ จำเริญเพลงของวงมัสเก็ตเทียร์ ฟีทเจอริ่ง ไมยราพเพลงของ โบกี้ไลอ้อน (พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ)เดิมเป็นเพลงของวงมาลีฮวนน่า แต่เวอร์ชันยอดนิยมเป็นของ แอมป์ ซีทู (พงศกร จันทรน้อย) ฟีทเจอริ่ง เหลือง อนุกูลเพลงของศิลปินที่ใช้นามว่า เดอะมูน วิว ออลเวย์ส บี วิธ มี (themoonwillalwaysbewithme)เพลงของวงทรีแมนดาวน์เดิมเป็นเพลงของวงสาว สาว สาว จากระดับความสนใจพบว่าช่วงที่กราฟขึ้นสูง มาจากไวรัลเพจที่ชื่อว่า "คำไทย"ประกอบภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 ร้องโดย อิ๊งค์ วรันธร เปานิลเพลงของบอนซ์ ณดล (ณดล ล้ำประเสริฐ)อันดับ 2 ด้วยรักและหักหลัง (ช่อง GMM25), อันดับ 3 คือเธอ (ช่อง 3), อันดับ 4 เขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซ (ช่อง 7HD), อันดับ 5 สิเน่หาส่าหรี (ช่องวัน 31), อันดับ 6 Big Mouth (ซีรีส์เกาหลี), อันดับ 7 สามีชั่วคืน (ช่อง 7HD), อันดับ 8 สร้อยสะบันงา (ช่อง 3), อันดับ 9 Business Proposal (ซีรีส์เกาหลีในเน็ตฟลิกซ์) และอันดับ 10 โฉมโฉด (ช่องวัน 31)อันดับ 2 บุพเพสันนิวาส 2, อันดับ 3 4 King (สี่คิง), อันดับ 4 One Piece Film: Red, อันดับ 5 Doctor Strange, อันดับ 6 พี่นาค 3, อันดับ 7 Black Adam, อันดับ 8 Jurassic World Dominion, อันดับ 9 ร่างทรง และอันดับ 10 Eternalsอันดับ 2 Tower of Fantasy, อันดับ 3 Morning Moon Village, อันดับ 4 Overwatch 2, อันดับ 5 Haunted Dorm, อันดับ 6 Free Fire, อันดับ 7 Anime Adventures, อันดับ 8 Emoji Mix, อันดับ 9 ZEPATO และอันดับ 10 Elden Ringอันดับ 2 สุพรรณบุรี, อันดับ 3 หัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์), อันดับ 4 เชียงใหม่, อันดับ 5 ระยอง, อันดับ 6 พัทยา (จ.ชลบุรี), อันดับ 7 ชลบุรี, อันดับ 8 เขาใหญ่ (จ.นครราชสีมา), อันดับ 9 ราชบุรี และอันดับ 10 ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์อันดับ 2 เวียดนาม, อันดับ 3 ลาว, อันดับ 4 ญี่ปุ่น, อันดับ 5 เกาหลี, อันดับ 6 ไต้หวัน, อันดับ 7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น), อันดับ 8 จอร์เจีย, อันดับ 9 มาเลเซีย และอันดับ 10 ซาปา (ประเทศเวียดนาม)(ถนนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ), อันดับ 2 ร้านปูเป็น พัทยา (สุดหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี), อันดับ 3 ร้านเสียวหลัง (ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ), อันดับ 4 ร้านบ้านตานิด (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี), อันดับ 5 ร้านริมเขื่อนมินิ (ถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม), อันดับ 6 ร้านติดมันส์ (บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อน มีหลายสาขา), อันดับ 7 ร้านแม่กลองหัวปลาหม้อไฟ (ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ), อันดับ 8 ร้านเตาถ่าน สุราษฎร์ธานี (ตรงข้ามสนามเทนนิสริมน้ำ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี), อันดับ 9 ร้านสะแตกแตกตับ (รังสิต คลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) และอันดับ 10 ร้านเส่ย (ซอยพิบูลวัฒนา 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ)(จ.เชียงราย), อันดับ 2 ประกายคาเฟ่ (ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ), อันดับ 3 ป้าบุญคาเฟ่ (ถนนสาย 36 พัทยา-ระยอง จ.ชลบุรี), อันดับ 4 ภูตะลึงคาเฟ่ (จ.นครนายก), อันดับ 5 ซูคาต้าคาเฟ่ (จ.พระนครศรีอยุธยา), อันดับ 6 หลงป่าคาเฟ่ (จ.อุดรธานี), อันดับ 7 ทิวผาคาเฟ่ (อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ), อันดับ 8 สมถวิลคาเฟ่ (อ.บางละมุง จ.ชลบุรี), อันดับ 9 กอกล้วยคาเฟ่ (อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี) และอันดับ 10 เศรษฐีดูไบคาเฟ่ (ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี), อันดับ 2 คอนเสิร์ต Kamikaze 2022, อันดับ 3 คอนเสิร์ตเบิร์ด ธงไชย, อันดับ 4 คอนเสิร์ต BTS, อันดับ 5 คอนเสิร์ต BLACKPINK, อันดับ 6 คอนเสิร์ตกรุงเทพคริสเตียน, อันดับ 7 คอนเสิร์ตแจ็คสัน หวัง, อันดับ 8 คอนเสิร์ตริมผา (จัดที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา), อันดับ 9 คอนเสิร์ตก้อง สหรัถ และอันดับ 10 คอนเสิร์ต GOT7, อันดับ 2 สูตรไก่ต้มน้ำปลา, อันดับ 3 สูตรน้ำพริกอ่อง, อันดับ 4 สูตรยําวุ้นเส้น, อันดับ 5 สูตรน้ำพริกกะปิ, อันดับ 6 สูตรน้ำพริกมะขามอ่อน, อันดับ 7 สูตรน้ำจิ้มแจ่ว, อันดับ 8 สูตรน้ำพริกหนุ่ม, อันดับ 9 สูตรบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน และอันดับ 10 สูตรยําไก่แซ่บอันดับ 2 วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, อันดับ 3 วิธีรักษาโควิด, อันดับ 4 วิธีเล่นรูบิค, อันดับ 5 วิธีทำข้าวเหนียวมูนมะม่วง, อันดับ 6 วิธียืนยันสิทธิ์คนละครึ่ง เฟส 5, อันดับ 7 วิธีพับกลีบกระทง, อันดับ 8 วิธีผูกเนคไท, อันดับ 9 วิธีรักษาโรคมือเท้าปาก และอันดับ 10 วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565