โคลเวอร์ โซลูชั่น ผนึก สเปซ เกมเมอร์ จัด ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 เพื่อขับเคลื่อนอีสปอร์ตจากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าอีสปอร์ตอยู่บ่อยๆ แต่ยังไม่รู้และไม่เคยสัมผัสว่าแท้จริงแล้วอีสปอร์ตคืออะไรกันแน่ มานั่งเล่นเกมกันเฉยๆ จะมีอนาคตที่ดีได้อย่างไร บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ บริษัท สเปซ เกมเมอร์ จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุนรายสำคัญอย่าง บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 โดยได้เชิญสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้น้องๆ นักเรียนในการแนะแนวทักษะสาขาอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและ อีสปอร์ต พร้อมทั้งยังมอบประสบการณ์จริงจากบุคลากรสายอีสปอร์ตตัวจริงที่มีประสบการณ์โลดแล่นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มนำร่องออกให้ความรู้กับ 20 โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมอีสปอร์ตที่เป็นเบอร์หนึ่งของระดับมัธยมศึกษาจาก 20 โรงเรียนนำร่องนี้”โครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผู้ผลิต ขนมปังโกลด์เบรด ร่วมกับ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิต นมพร้อมดื่ม แมกโนเลีย กิงโกะ ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการศึกษาและการแนะแนวอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อสร้างพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นสาส์นส่งไปยังเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาอีสปอร์ต และทำให้เห็นว่ายังมีผู้ใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนพวกเขาให้เติบโตไปบนเส้นทางอีสปอร์ตอย่างยั่งยืนโดย นายสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ โกลด์เบรด ที่มีต่อเยาวชนและอีสปอร์ตในโครงการว่า “ทาง โกลด์เบรด ได้สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางเรามองว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชน เพราะเยาวชนกลุ่มนี้เล่นเกมเป็นกีฬา มีวินัย และเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ มีความเข้าใจและแยกแยะได้ว่าการเล่นเกมเป็นกีฬากับการติดเกมแตกต่างกันอย่างไร โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของทางโกลด์เบรดอยู่แล้ว และเรามองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและวงการอีสปอร์ตต่อไปได้เป็นอย่างดี”ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเปซ เกมเมอร์ จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 จัดด้วยแนวคิด ESPORTS, EDUCATE, COMPETITION ซึ่งเป็นการใช้กิจกรรมอีสปอร์ตเป็นตัวนำทางองค์ความรู้ด้านการจัดการ ทำให้เห็นถึงกระบวนการทำงานบนหน้างานจริง ตลอดตั้งแต่การเตรียมงาน เริ่มการแข่งขัน จนจบการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้น้องๆ นักเรียนขับเคลื่อนอีสปอร์ตจากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ได้หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานอีสปอร์ตเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ โครงการนี้มีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมแล้วได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนสีกัน, โรงเรียนสามเสน และอีกกว่า 10 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล”ส่วนนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยว่า “การแข่งขันวิดีโอเกม หรือการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกิดขึ้นมานานหลายสิบปี และเติบโตขึ้นในทุกปี แม้ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความยืดหยุ่นของเกมสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และยังสร้างความบันเทิงแก่ผู้เล่นและผู้ชมเสมอมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจนเป็นที่จับตามองจากผู้คนในธุรกิจแทบทุกสาขาอาชีพ 30 กว่าปีในประเทศไทยเรา กระแสของเกมแข็งแกร่งขึ้น และยังหยิบยื่นโอกาสให้สังคมมากขึ้น เนื่องจากเกิดงาน เกิดอาชีพ มีการสร้างรายได้ขึ้นมากมายการเติบโตของประเทศไทยหยุดชะงักไปหลายปีจากปัญหาเด็กติดเกม ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานหลายหน่วยงานในรัฐบาล ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ การรับรองให้อีสปอร์ตเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาเป็นการช่วยให้สังคมเกมในประเทศมีแนวทางที่ไม่ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลปัญหาทางสังคม ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในประเทศจึงจำเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความบันเทิงด้วย​​สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ที่วางแผนการดำเนินงานอย่างมีระบบ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นต่อกีฬาอีสปอร์ตเพิ่มขึ้น และมีความคาดหวังว่านักกีฬาจะได้ประสบการณ์ที่มีค่า นำไปต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทที่จะเกิดขึ้นต่อนักกีฬาในอนาคต”โปรดติดตามรายละเอียดการแข่งขันรายการ ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 และคอยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแข่งขันในแต่ละนัดและนัดชิงชนะเลิศได้ที่เพจ Clover Solution และ เพจSpace Gamer ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป