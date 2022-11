88 Match & Mentor : Hack the Future สำรวจจักรวาล Metaverse และ E-Sport อาชีพ ความฝัน สตาร์ทอัพ โดย 88 SANDBOX

ในโลกยุคใหม่ที่ธุรกิจไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกันแค่ตัวเองหรือคู่แข่งในตลาดซึ่งมีอยู่มากมาย แต่กำลังแข่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้ 88 Match & Mentor ครั้งที่ 3 HACK THE FUTURE จึงเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม Talk Session The Future of Metaverse ที่พาไปติดตามอนาคตของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของไทยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ประกอบด้วย ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี, นายธาราธร นิลจรัสวณิช เลขานุการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี, นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด และนายณธัช คลังเปรมจิตต์ จากเพจ ‘ไม่มี moon หมาไม่ซื้อ’ โดยทั้ง 4 ท่านร่วมเสวนาเจาะลึกถึงอาชีพ ความฝัน เป้าหมาย และการเข้าสู่สตาร์ทอัพด้านเกมที่น่าจับตามองทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด มานำเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ‘อนาคตของอุตสาหกรรม Metaverse จะเป็นอย่างไร?’ อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ในขณะที่ทาง depa พาร์ตเนอร์ของ 88 SANDBOX ก็ได้นำเสนอมุมมองความน่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมจากภาครัฐด้าน E-Sport Startup และ Career ในประเทศไทย โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล depaส่วนไฮไลต์สำคัญต้องยกให้ 88 Startup Pitching ซึ่งนำ 8 ทีมสตาร์ทอัพศักยภาพเต็มสูบ ในอุตสาหกรรม Metaverse Gaming Blockchain และ Edtech มาพิสูจน์ศักยภาพการเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งต่อหน้าผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX เหล่าเมนเทอร์ และนักลงทุนที่มาร่วมงาน พร้อมช่วงชิงโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจ พร้อมทั้ง Showcase สตาร์ทอัพดาวรุ่ง อย่าง Multiverse Experts ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย และ Fitforce เกมออกกำลังกายในโลกอนาคต พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ ตามเก็บ NFT ไปกับน้องยูนิคอร์นสุดน่ารักกับ ColleXนอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังมี E-Sport Arena ที่ชมรมกีฬา E-Sport มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ และสมาคม E-Sport จังหวัดปทุมธานี รวมตัวกันมาชักชวนผู้ร่วมงานวัดฝีมือเกมเมอร์ที่ไม่เป็นสองรองใคร ในขณะด้านมูเตลู Zone ก็คึกคักไม่แพ้กันกับการ Hack the Future ที่เจาะลึกไปจนถึงการดูดวงอนาคต ไปกับ GANESHA 168 แพลตฟอร์มดูดวงมาใหม่ พร้อมแจก ‘Wallpaปัง’ สุดลิมิเต็ดสำหรับคนดวงดี และบูท E-Portfolio แนวทางสร้างพอร์ตแบบคนยุคใหม่ โดย AGENDA ร่วมกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสริมความคึกคักด้วย Blockchain Zone ที่ขนกันมาเอาใจสาย Tech โดยเฉพาะ กับโซนที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับ Blockchain และตามติดถึงอนาคตที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล เช่น REIPOINT ครั้งแรกของโลกกับระบบสะสมแต้มร้านค้าผ่าน “คริปโตฯ” พร้อมปิดท้ายงานด้วย Networking ท่ามกลาง EDM สุดมันธีม Future จากดีเจปรายงาน 88 SANDBOX Match and Mentor Hack the Future ครั้งนี้ เป็นอีกครั้งสำคัญที่ 88 SANDBOX ตอกย้ำความเป็นอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ สู่การคิดค้นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/88Sandbox และ Line : @88sandbox