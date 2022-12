พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรมายังในหลวง และแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่พระราชสาส์นจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ถวายพระพรชัยมงคลมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ความว่า“ในวาระที่พระองค์ท่านกำลังเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญเนื่องในวันชาติไทย ข้าพเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลและขอแส่ดงความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทย ในฐานะที่เรากำลังเอาชนะปัญหาด้า่นสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยความมุ่งมั่นและอดทน หวังว่าพวกเราจะได้พบเจอช่วงเวลาที่ดีขึ้นในอนาคตชาร์ลส์ อาร์”As you celebrate the important occasion of your National Day, I would like to congratulate Your Majesty and to send my good wishes to the people of Thailand. As we overcome global health challenges together, with determination and fortitude, may we look to better times in the future.Charles R