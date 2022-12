ArokaGO จับมือ AACI GHA และ Planetree ร่วมลงนาม MoU สนับสนุนแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทย

โดยเป็นการลงนามภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่ทุกฝ่ายจะร่วมส่งเสริม สนับสนุน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานสากล (International Standards) และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ บน ArokaGO Platform รวมถึงการร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เกิดการใช้ Data-Driven ในการกำหนดกลยุทธ์ องค์กร และพัฒนาทาง Digital Medical Content สำหรับการให้บริการทางการแพทย์นายแพทย์ สมพร คำผง Advisory Board of GHA, GHA Standards Committee, AACI Board of Director และ Regional Representatives Asia-Pacific of Planetree ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับนายแพทย์ สิริชัย ชัยสุธรรมพร ประธานกรรมการ บริษัท อโรคา โก จำกัด โดยในงานดังกล่าวยังได้มีการเปิดตัว ArokaGO MVP (Minimum Viable Product) อีกด้วยนายแพทย์ สิริชัย ชัยสุธรรมพร กล่าวถึง แพลตฟอร์ม ArokaGO ว่า ตนเองและผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founders) ของบริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันนี้ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย โดยมีปณิธานที่จะเชิญผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยใช้ Deep-Tech มาช่วยพัฒนาคอนเทนต์ทางการแพทย์ให้มีความเป็นมาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของทีมบริหาร และคณะทำงาน มาจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ นักบริหารธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์รวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยดร.กุลบุตร โกเมนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโรคา โก จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่า มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยในปี 2563 รวมอยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องถึง 24.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570 ซึ่งประเทศไทยนั้นติดหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมีดัชนีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 66.83 จุดสาเหตุที่การพยากรณ์อัตราการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เติบโตสูงนี้ เนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมสายสุขภาพที่ขยายตัวจากการผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นั่นคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วสูงกว่าเป็นเท่าตัว เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในประเทศไทยแม้ว่าจะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่น ตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักก็ตาม ดังนั้น เพื่อที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่มากขึ้น ArokaGO ไม่ได้เป็นเพียงแค่ แพลตฟอร์ม แต่ทีมงานจะเป็นพันธมิตรทำงานกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยนำ AI มาช่วยผลิต พัฒนาคอนเทนต์ภาษาต่างชาติเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์สุดท้ายนี้ ดร.กุลบุตรได้กล่าวต่อไปว่า ArokaGO ยังมีแผนที่จะสร้างพันธมิตรร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับสูง (Higher Education Institutions) เพื่อนำแพลตฟอร์มไปส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลทางการแพทย์ และคอนเทนต์สายสุขภาพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้ทันต่อการให้บริการในธุรกิจสายสุขภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์ ให้แก่ ผู้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการให้บริการทางการแพทย์แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอนาคต