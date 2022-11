MEA คว้ารางวัลระดับสากล Best Practice จากเวที GCSA ไต้หวัน 3 ปีซ้อน

MEA ได้รับรางวัล Best Practice ประเภทองค์กรที่มีแนวทางปฏิบัติ และโครงการด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด จากการนำเสนอผลงานโครงการ Save and Safe Community Project : Pattana Bon Kai community case (การดำเนินการชุมชนสำคัญ กรณีชุมชนพัฒนาบ่อนไก่) จากเวที Global Corporate Sustainability Awards 2022 (GCSA 2022) ไต้หวันเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง (2020 2021 2022) จัดโดยสถาบันไต้หวันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน (Taiwan Institute for Sustainable Energy : TAISE) จากการประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาในระดับนานาชาติจากทั่วโลก ที่มีบริษัทและสถาบันต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 300 แห่งนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ MEA ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล ในด้าน “การบริหารจัดการและบริการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน MEA ในการวางแผนและดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งต่อยอดสู่การเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจาก ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมระบบรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิน ติดตั้งในพื้นที่แปลงผักส่วนกลางของชุมชน เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลระดับสากลที่ตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ควบคู่กับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมือง