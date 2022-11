บางจากฯ มอบรางวัลชนะเลิศ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie โครงการ #APECFORHER

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (ซ้าย) ในฐานะผู้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งแคมเปญ Tiktok for her Challenge และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในโครงการ #APECFORHER โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)ในฐานะ Communication Partner ของการประชุม APEC 2022 มอบรางวัลชนะเลิศ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie (วินโนหนี้) ให้กับผู้ชนะ Campaign Challenge ภายใต้แนวคิด “เพราะผู้หญิงคือคนสำคัญ” ส่งเสริมพลังผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ที่เชิญชวนผู้ใช้บัญชี Tiktok มาร่วมแชร์เรื่องผู้หญิงรอบตัวหรือบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ และแชร์โมเมนต์สุดประทับใจกับพลังหญิง และมีองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ ร่วมมอบรางวัลที่ 2 และ 3 ในงาน APEC 2022 เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยผู้ชนะการประกวดสุดยอดคลิปวีดิโอในกิจกรรม #APECforHer ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพลังแห่งผู้หญิงได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด คือเจ้าของคลิป https://vt.tiktok.com/ ZSRw9tYDo/ ซึ่งเป็นของคุณรัชนก เทพคุณ ผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารักษ์โลก Winnonie ที่ส่งผู้แทนมารับรางวัล (ชมคลิป)