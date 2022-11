เสี่ยงจอดำ! “ฟีฟ่า” ขู่ไทยอาจอดดูฟุตบอลโลก หลังพบสัญญาณรั่วไหลไปประเทศอื่น จี้แก้ไขโดยด่วน

จากกรณี "แคน สาริกา" คอลัมนิสต์ดัง เผยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว เชียร์ฟุตบอลโลก 2022 เกี่ยวสัญญาณจากทีวีต่างประเทศ เพราะลาวแซตไม่ได้ลิขสิทธิ์ ชาวเน็ตเอือมสื่อไทยปั่นกันใหญ่โต ทำนองว่าชาติเดียวในย่านอาเซียนที่ยังไม่ได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 พ.ย.มีรายงานว่า ประเทศไทยได้รับคำเตือนจาก "ฟีฟ่า" ว่ายังมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะสัญญาณการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลก 2022 จากประเทศไทยรั่วไหลไปสู่ประเทศอื่นๆ พร้อมสั่งให้เร่งแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่นนั้น "ฟีฟ่า" จะทำการตัดสัญญาณ หรือ "จอดำ" ทันทีดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ได้ส่งหนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ดำเนินการเข้ารหัสสัญญาณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation Internationale de Football Association - FIFA) หรือ ฟีฟ่า ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่อ้างถึง การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ให้บริการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ อันประกอบด้วย ผู้ให้บริการ Multiplexer DTT ทั้ง 5 MUX และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมระบบ Must Carry (มัสต์ แคร์รี) และผู้ให้บริการกล่อง STB คุ้มครองสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) โดยเข้ารหัสสัญญาณและดำเนินการทำ OTA ของกล่องเครื่องรับระบบโทรทัศน์ดาวเทียม นั้น กกท.ได้รับแจ้งจากทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่า สัญญาณออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) ในประเทศไทย ยังคงแพร่กระจายไปละเมิดลิขสิทธิ์ในดินแดนของประเทศอื่น นอกเหนือลิขสิทธิ์ที่ได้รับตามข้อกำหนดของสหพันธ์ฯทั้งนี้ สหพันธ์ฯ ได้ขอให้ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขการเข้ารหัสสัญญาณ (Encryption) ที่ส่งผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของสหพันธ์ฯ โดยด่วนที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาสัญญาณการออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) ในประเทศไทย ไปละเมิดลิขสิทธิ์ในดินแดนของประเทศอื่น ตามที่สหพันธ์ฯ แจ้งมากกท.ใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจาก กสทช. ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการ Multiplexer DTT ทั้ง 5 MUX และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมระบบ Must Carry และผู้ให้บริการกล่อง STB คุ้มครองสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้1. ให้ดำเนินการเข้ารหัส (Encryption) ในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามมาตรฐานของ FIFA ซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ BISS CA Director หรือ Power/u2. ในส่วนของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมระบบ Must Carry และผู้ให้บริการกล่อง STB จะต้องเข้ารหัส โดยไม่ใช่การดำเนินการในลักษณะ BISS 1 Simultcrypt เหมือนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน3. ในกรณีที่ผู้ให้บริการใดไม่สามารถเข้ารหัสให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สหพันธ์ฯ กำหนด มีความจำเป็นต้องตัดสัญญาณที่จะส่งไปเผยแพร่ผ่านผู้บริการนั้น ซึ่งต้องดำเนินการในลักษณะส่งข้อความชี้แจงข้อกำหนดการเผยแพร่ตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยได้รับ (หรือตามที่ผู้รับชมทั่วไปจะเข้าใจในลักษณะการขึ้น “จอดำ”)ในการนี้ ทางสหพันธ์ฯ ได้กำชับให้ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และดำเนินการเผยแพร่ในประเทศไทย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ทางสหพันธ์ฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งการดำเนินการของสหพันธ์ฯ ที่ร้ายแรงที่สุด คือ การตัดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่จะส่งมาเผยแพร่ในประเทศไทย อันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) ของประชาชนชาวไทย ได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบการแข่งขันทั้งนี้ กกท.เห็นว่า ทั้ง กกท.และ กสทช.มีความจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยด่วนที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่สหพันธ์ฯ แจ้งเตือนมา จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุดต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ กสทช.ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวจาก กกท.แล้วนั้น ก็ได้มีการเชิญฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประชุมอย่างเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ซึ่งผลการประชุมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป