เอือมสื่อปั่นข่าว ไทยชาติเดียวอาเซียน ยังไม่มีลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก สุดท้ายเป็นข้อมูลที่ผิดเพราะแบบนี้

วันนี้ (22 พ.ย.) ทวิตเตอร์ @can_nw ของนายบัณฑิต จันทศรีคำ หรือแคน สาริกา บรรณาธิการอาวุโสและคอลัมนิสต์เครือเนชั่น โพสต์ภาพบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก 2022 และข้อความระบุว่า "เชียร์บอลโลก..เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ จัดเทศกาลบอลโลก รับชมถ่ายทอดสด โดยรับสัญญาณจากทีวีไทย เพราะ Lao Sat ไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก เหมือนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ #ลาว #สามเหลี่ยมทองคำ #บอลโลก2022"อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า หนึ่งในภาพทีวีจอยักษ์ เป็นการเกี่ยวสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี 5 ของจีน ซึ่งเป็นช่องกีฬาในเครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีซีทีวี) ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า 20 ช่อง ขณะที่ข้อความดังกล่าว เป็นที่วิจารณ์แก่ชาวเน็ต เช่น ปั่นกันใหญ่โตว่าเค้าซื้อกันหมดแล้วเหลือแต่ไทย ต้องไปขอดูจากลาวบ้างอะไรบ้าง, ไม่เห็นเหมือนที่ใครคุยไว้นี่นา....#ฟุตบอลโลก2022, แล้วตอนนั้นใครปั่น แสดงว่า... สิ เป็นต้นก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนไทยหลายสำนัก นำเสนอข่าวในช่วงที่ประเทศไทยยังตกลงเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกับฟีฟ่าไม่ได้ หลังจากได้งบจากสำนักงาน กสทช. แล้วต้องหาสปอนเซอร์ ทำนองว่า ประเทศไทยกลายเป็นชาติเดียวในอาเซียน ที่ยังไม่ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ทำให้คอบอลชาวไทยส่วนหนึ่งเจ็บแค้นเคืองโกรธด่าทอฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่สามารถจัดหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้อาทิ สำนักข่าวเมนสแตนด์ พาดหัวข่าว "ไทย เป็นชาติเดียวในย่านอาเซียน ที่ยังไม่ได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หลังเมียนมา, ลาว ได้ผู้ถือลิขสิทธิ์แล้ว" (https://www.mainstand.co.th/th/news/1/article/8030) อ้างว่า สำหรับเมียนมา ผู้ได้รับลิขสิทธิ์คือ SKY NET ที่จะถ่ายทอดสดครบทั้ง 64 แมตช์ให้ประชาชนชาวเมียนมาให้ได้รับชม ส่วน สปป.ลาว มีการยืนยันจากเว็บไซต์ของฟีฟ่าว่า ผู้ถือลิขสิทธิ์ Satellite Co., Ltd - Laos แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะถ่ายทอดสดจำนวนกี่คู่ ทำให้ปัจจุบัน ชาติอาเซียนทั้ง 11 ชาติ เหลือเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022ไทยรัฐออนไลน์ พาดหัวข่าว ชาติอื่นไปก่อนเลย "ไทย" ประเทศเดียวในอาเซียน ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ "ฟุตบอลโลก 2022" (https://www.thairath.co.th/sport/worldcup/2542490) อ้างว่า "ชาติอาเชียนที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ไปแล้วประกอบด้วย 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน (ช่อง Kristal-Astro), กัมพูชา (ช่อง TVK), ติมอร์ตะวันออก (ช่อง ETO-Telco), อินโดนีเซีย (ช่อง Emtek), ฟิลิปปินส์ (TAP DMV), สิงคโปร์ (MediaCorp, Singtel, StarHub), เวียดนาม (VTV), มาเลเซีย (Astro และ RTM) ส่วน ไทย, สปป.ลาว และเมียนมา ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ ล่าสุด สปป.ลาว กับ เมียนมา ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อย โดย เมียนมา เป็น SKY NET และ สปป.ลาว Satellite Co., Ltd - Laos ทำให้ไทยเป็นเพียงชาติเดียวในอาเซียนที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022"สำนักข่าวบีบีซี ไทย พาดหัวข่าว "เหตุใดไทยอาจจะเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่พลาดชมฟุตบอลโลก 2022" (https://www.bbc.com/thai/articles/cd1l7kgljm3o) ระบุว่า "จนถึงขณะนี้ ไทยยังไม่มีตัวแทนที่เข้าซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2022 ในขณะที่ชาติต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนมีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ทั้งหมดแล้ว โดยส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิครอบคลุมสื่อทุกแฟลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ มือถือและอินเทอร์เน็ต" โดยระบุว่า สปป.ลาว – บ. ลาว เอเชีย แปซิฟิก แซทเทลไลท์ ผู้ให้บริการด้านการส่งสัญญาณระบบดาวเทียม โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ พาดหัวข่าว "“คอบอล"ลุ้น ไทยชาติเดียวในอาเซียน ยังไม่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก" (https://www.thansettakij.com/sport/sport/546217) ระบุว่า "การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่จะระเบิดศึก ณ ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค.นี้ ในอาเซียนทุกประเทศได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันแล้ว ยกเว้นประเทศไทยที่ยังต้องลุ้นว่าจะได้ชมการแข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้จนถึง ณ ปัจจุบันข้อมูลจากสื่อต่างประเทศระบุ ไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ยังไม่มีตัวแทนที่เข้าซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2022 ขณะที่ชาติอื่น ๆ ในอาเซียนต่างมีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า(FIFA) กันหมดแล้ว และโดยส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิครอบคลุมสื่อทุกแฟลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ มือถือ และอินเทอร์เน็ต"ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์วอยซ์ทีวี พาดหัวข่าว "ส่อง ‘เพื่อนบ้าน’ ย้อนดูไทย ดูสถานการณ์ลิขสิทธิ์บอลโลก 2022" (https://voicetv.co.th/read/grpyI7dq8) ในตอนหนึ่งระบุว่า "ปัจจุบันนี้ 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยกเว้นประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย 2 ประเทศล่าสุดที่ฟีฟ่าประกาศชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์ ได้แก่ ลาว และเมียนมา โดยสำหรับประเทศลาวบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์คือ Satellite Co., Ltd-Laos ซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าจะทำการถ่ายทอดสดในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และบริการสตรีมมิ่งบนอินเทอร์เน็ต ในขณะที่บริษัท SKY NET เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในเมียนมา และจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมครบทั้ง 64 คู่" ปัจจุบันบทความดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูล "2022 FIFA World Cup broadcasting rights" จากเว็บไซต์วิกิพีเดีย เฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่าไม่มีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพราะฉะนั้นที่สื่อมวลชนไทยปั่นข่าวว่า ทุกประเทศในอาเซียนได้ลิขสิทธิ์หมดแล้ว เหลือไทยเพียงประเทศเดียวนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผิด