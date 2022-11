ประกาศผลแล้ว! คลิปวิดีโอรณรงค์สุดเจ๋ง ภายใต้หัวข้อ “ไทยพร้อม” มุ่งเดินหน้าแสดงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC 2022

ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ไทยพร้อม” ที่จัดขึ้นโดย กรมประชาสัมพันธ์ ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม The Super Production Man ประเภทบุคคลทั่วไป ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Thungsong Hometown จาก โรงเรียนทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ทีม CliChe จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสำหรับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Superproductionmans ประเภทบุคคลทั่วไป นำเสนอวิดีโอสั้นในแนวความคิดใหม่ “ข้าวรักษ์โลก” ชูวิธีปลูกข้าวแบบใหม่ที่ผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่ เข้ามาช่วยส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโลกมากที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำเรื่องประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านความมั่นคงทางอาหารแบบไม่ทำร้ายโลกได้อย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากประชุม APEC จบลง เชื่อมั่นว่า จะมีออร์เดอร์สั่ง "ข้าวรักษ์โลก” เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และศึกษาดูงานอย่างแน่นอนด้านรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Thungsong Hometown จาก โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอวิดีโอในแนวความคิดภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Come ไทย" ต้องการสื่อถึงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับการประชุม APEC 2022 โดยสื่อออกมาในรูปแบบของหนังสั้นอารมณ์ดี ทันสถานการณ์ พร้อมยกโมเดลการดำเนินเศรษฐกิจแบบ BCG มาอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนคนไทยใช้ในการเดินหน้าขับเคลื่อนและดำเนินการต่างๆ ในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไปตบท้ายที่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ทีม CliChe จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำเสนอวิดีโอในแนวความคิด ความพร้อมและมิตรภาพของคนไทยที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสในหลากหลายมิติของประเทศไทย ทั้งในแง่ของซอฟต์ พาวเวอร์ ด้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว, รอยยิ้ม รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆสามารถติดตามรับชมผลงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีม The Superproductionmans ประเภทบุคคลทั่วไป ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=y3k5Y_fWRZcสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลัง และติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือทาง Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม