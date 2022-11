ซีพีแรม เปิดช่องทางออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าแพลนต์เบสต์ จาก VG for Love ผ่าน ALL Online สั่งง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้แล้ววันนี้

ล่าสุด ซีพีแรม ได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน ALL Online ในการสั่งซื้อสินค้าแพลนต์เบสต์ จาก VG for Love “อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์” ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก (Plant-Based Diet) โดยมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก ได้แก่ รักสุขภาพ, รักชีวิตสัตว์, รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แล้ววันนี้สำหรับ 9 เมนูอาหารพร้อมรับประทานแพลนต์เบสต์ที่ ซีพีแรม นำเสนอ ได้แก่ สปาเก็ตตี้พอร์คบอล แพลนต์เบสต์ ราคา 45 บาท ข้าวผัดกะเพราขี้เมาเห็ดออรินจิ ราคา 40 บาท ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ ราคา 40 บาท ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ ไข่ดาว ราคา 45 บาท ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ แพลนต์เบสต์ ราคา 45 บาท ข้าวผัดเห็ดออรินจิ ราคา 40 บาท ข้าวลาบหมู แพลนต์เบสต์ ราคา 40 บาท บะหมี่แห้งปลาเส้นทอด แพลนต์เบสต์ ราคา 40 บาท ข้าวเต้าหู้ผัดพริกขิง (เจ) ราคา 59 บาทสามารถเลือกซื้อสินค้าแพลนต์เบสต์ได้ที่ ALL Online : www.allonline.7eleven.co.th/search/vg4loveVG for Love“อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์”“ดีต่อเรา…ดีต่อโลก”