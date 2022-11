"สุภิญญา" เผยมติ กสทช. 600 ล้านลิขสิทธิ์บอลโลก ชี้ชัดไร้อิสระการเมืองแทรก

วันที่ 10 พ.ย. 2565 น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนเคาะข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "600 ล้าน ลิขสิทธิ์บอลโลก มติ กสทช. คุณขอมาหรือไม่?"โดย น.ส.สุภิญญา กล่าวในช่วงนึงว่า มติ กสทช. อนุมัติงบ 600 ล้านบาทให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อให้มีการถ่ายทอดสด ซึ่ง กสทช. ก็ต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ กฎ Must Have (ระบุว่า 7 มหกรรมกีฬาที่คนไทยต้องดูฟรี ประกอบด้วย กีฬาซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, เอเชี่ยนพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์, พาราลิมปิกเกมส์ และฟุตบอลโลก) มีปัญหาจริง และส่งผลให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ ส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยกับกฎ Must Have ในการบังคับเอกชนแบบสุดโต่ง แต่ก็ไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณของกองทุน กทปส. (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ)น.ส.สุภิญญา กล่าวอีกว่า ซึ่งก็ชัดเจนว่าการอนุมัตินี้ถูกขอมาจากฝ่ายการเมือง ต้องยอมรับว่า กสทช. ไม่อิสระ มีการเมืองแทรกตลอด เมื่อก่อนตนพยายามปกป้องเพราะคิดว่ามีแง่มุมด้านบวก แต่ตั้งแต่ชุดที่แล้วมาชุดนี้ก็สั่นคลอนวิกฤตศรัทธาเหมือนกัน ไม่อิสระทั้งจากอำนาจฝ่ายบริหาร แล้วก็ไม่อิสระจากอำนาจทุนด้วย ที่สำคัญคืออิสระจากผู้บริโภคมาก ๆ เพราะ กสทช. แทบไม่คุยกับผู้บริโภคเลย ไม่รับข้อเสนออะไรเลย เป็นองค์กรอิสระที่มีรายได้ 9,000 กว่าล้าน กรรมการค่าตอบแทนสูงถึง 2-3 แสน ทุกคนได้อภิสิทธิ์ดี ๆ มากมาย เราก็คิดว่ากฎหมายออกแบบมาให้ได้รับรายได้สูงขนาดนี้เพื่อให้ทำงานอย่างมีอสระ แต่ กสทช. ก็ทำตัวไม่ต่างจากส่วนนึงของรัฐบาล แต่จะทำอย่างไรก็แก้ยากแล้วตนอยากเสนอให้รื้อกฎหมาย กสทช. ลดรายได้ที่เข้าองค์กรลง ทุกวันนี้สูงมาก มีการตรวจสอบให้ถอดถอนได้หรือไม่ กระบวนการสรรหาต้องทบทวน สำคัญไปกว่านี้ให้ยึดโยงผู้บริโภคมากขึ้น