Live! SONDHI TALK : ลัก วิ่ง ชิง ปล้น บทสรุปคณะโจรปล้นสมบัติเจ้า - “ฤษี ซูนัก” ผู้นำที่จะ “เป็นอังกฤษ” มากกว่า “คนอังกฤษ” - แหวกม่านการเมืองยุค “สี จิ้นผิง” เบื้องลึกเบื้องหลัง เหตุหิ้วปีก “หู จิ่นเทา”

(ชมคลิป) SONDHI TALK : โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ความจริงที่เจ็ฐปวดของรัฐตำรวจ - APEC2022 by ดอน for ประยุทธ์ ONLY? ตบปากนักการเมื่องโยงมั่วปลดล็อกกัญชากับกราดยิงหนองบัวลำภู