MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่องตอบสนองงานบริการประชาชน เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แถลงข่าวเปิดตัว KEN หรือ Key Energy Now by MEA งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ครอบคลุม โดยได้เปิดตัว 4 บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังนี้- บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction )- บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance)- บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)- ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger)โดยมุ่งเน้นการบริการและการบริหารลูกค้าที่เป็นเลิศ เน้นเรื่องความปลอดภัย บริการที่รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองมหานครสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถามมืออาชีพ ถาม KENรองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีภารกิจที่สำคัญ ภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนั้น นอกจากภารกิจหลักในด้านการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน MEA ยังได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายที่พร้อมให้บริการประชาชน อาทิ ธุรกิจบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ธุรกิจบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ธุรกิจบริการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร และธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า EV เป็นต้นดังนั้นเพื่อ MEA สามารถบริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ MEA จึงสร้างทีมพิเศษเฉพาะด้านมุ่งเน้นให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ขึ้น ที่พร้อมให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย (Modern) เป็นมิตร (Friendly) และเป็นมืออาชีพ (Profession) ง่ายต่อการจดจำ ทั้งนี้ KEN หรือ Key Energy Now by MEA จะทำหน้าที่เป็น Future Electricity Solution ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าที่มีความเป็นมืออาชีพ เน้นเรื่องความปลอดภัย บริการรวดเร็ว รู้ลึก รู้จริง เข้าใจความต้องการทั้งด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของเมือง ให้ความรู้ และให้บริการเรื่องธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ไม่ว่าจะเป็น- บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction) สำหรับการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งแรงดันต่ำ แรงดันกลาง และแรงดันสูง ครอบคลุมตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมในทุกขนาด ให้บริการตั้งแต่การขอใช้ไฟใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมด เดินสายทั้งภายในอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าใต้ดินของโครงการต่าง ๆ ไปจนถึงการให้บริการติดตั้งหม้อแปลง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยด้วยความเป็นมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย- บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance)ให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อลดความเสียหายแบบทันทีทันใดของอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงคาดการณ์ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้บริการตรวจสอบครอบคลุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งหมดแม้ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผ่านเครื่องมือ Thermoscan เพื่อให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัย- บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคุ้มค่า และส่งผลต่อความปลอดภัย ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทุกขนาด ตั้งแต่ใช้ทั่วไปในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการทำโซลาร์ฟาร์ม พร้อมให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบ คำนวณขนาดที่เหมาะสม ประเมินมุมแสงตกกระทบรวมถึงการป้องกันน้ำรั่วซึมจากหลังคาที่ติดตั้งแผง และที่สำคัญคือการติดตั้งให้สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย พิเศษสำหรับลูกค้าใช้บริการช่วงนี้มีโปรโมชันรับประกันผลการติดตั้ง และบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง รับประกันคุณภาพแผง 12 ปี ประกันประสิทธิภาพ 25 ปี มั่นใจด้วย Inverter ที่ผ่านการรับรองจาก MEA ผู้ผลิตรับประกัน Inverter 12 ปี ฟรีค่าสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และขออนุญาต หลังการติดตั้งรับสิทธิ์ตรวจสอบสุขภาพไฟฟ้าภายในบ้าน 2 ปี- ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger)ให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า EV ทั้งในบ้านพักอาศัย จนถึงการติดตั้งสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ทำงานบนความเป็นมืออาชีพ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ให้บริการเดินสายเมนใหม่ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถ EV ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่กระทบกับระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วใน Spec สูงสุด พร้อมระบบสายดินเฉพาะ EV ตรวจสอบติดตั้งด้วยเครื่องทดสอบที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องด้วย MEA มีจุดเด่นที่แข็งแกร่ง ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ และให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานคร ที่ผ่านมาในฐานะองค์กรชั้นนำด้านระบบไฟฟ้าระดับประเทศ MEA ถือเป็นทีมแห่งความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความเป็นมืออาชีพสูง จึงมีความพร้อมที่สุดในการให้ความรู้ และให้บริการเรื่องธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมในทุกมิติ และนำพาวิถีชีวิตเมืองมหานครไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะเราคือทีมที่เป็นมืออาชีพที่จะพร้อมให้บริการในรูปแบบ KEN by MEA "มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าถึงง่าย เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง"ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken และสามารถติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทาง ken@mea.or.th และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง “ถามมืออาชีพ ถาม KEN”