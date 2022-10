MEA เปิดตัว KEN by MEA เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตอบบริการประชาชน เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแบบยั่งยืน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดตัว KEN หรือ Key Energy Now by MEA งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ครอบคลุม โดยได้เปิดตัว 4 บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังนี้1.บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction ) 2.บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance)3.บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) 4.ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger)โดยมุ่งเน้นการบริการและการบริหารลูกค้าที่เป็นเลิศ เน้นเรื่องความปลอดภัย บริการที่รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองมหานครสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถามมืออาชีพ ถาม KENทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA สามารถติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทาง ken@mea.or.th และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง “ถามมืออาชีพ ถาม KEN”