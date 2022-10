พี่ศรีซัดสังคมป่วยหนัก! ดาราว่ายน้ำช่วย รพ.กลับโดนด่า แต่ดันยกย่องคนต่อยเป็นฮีโร่

จากกรณีที่นายวีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล หรือลุงศักดิ์ อายุ 62 ปี บุกเข้าชกหน้า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กลางวงสัมภาษณ์ ขณะเข้าร้อง บก.ปอท. ให้ตรวจสอบ โน้ส อุดม แต้พานิช พูดในการแสดง เดี่ยว 13 หลังก่อเหตุลุงศักดิ์ได้รับเงินบริจาคจากชาวเน็ตกว่า 6 ล้านบาทล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “ดาราว่ายน้ำช่วย รพ.ออกมาด่า แต่พอมีคนออกมาต่อยพี่ศรี เ_อกยกย่องเป็นฮีโร่ แห่โอนเงินบริจาค สังคมแม่_ป่วยหนัก”สำหรับดาราที่ว่ายน้ำผู้โพสต์หมายถึง โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากไทย-ลาว ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ในโครงการ One Man And The River หรือ หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เพื่อการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย