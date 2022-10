ดรามา "โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำเทสต์ว่ายต้านกระแสฟรี แต่ไม่เปิดให้นิสิตใช้ ด้านศิษย์เก่าจุฬาฯ แจงบุคลากรนอกคิดค่าบริการ

จากกรณีดรามาในโครงการ One Man And The River หรือ หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของดารานักร้องชื่อดังอย่าง โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่เตรียมว่ายน้ำข้ามโขง ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดโซเชียลฯ ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่โตโน่ว่ายน้ำเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่อุโมงค์น้ำในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมีนักศึกษารายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “อยากพูดในฐานะคนที่เรียนคณะนั้น คณะที่ให้ #โตโน่ ไปใช้บริการอุโมงค์น้ำ และวัดค่าปอดก่อนจะว่าย อาจารย์ที่คณะบอกว่า ตั้งแต่ปี 1 อุโมงค์น้ำเนี่ยแพง ไม่ค่อยเปิดใช้ แต่เรางงมากว่านิสิตเข้าไปไม่ได้เรียนรู้อะไรกับอุโมงค์น้ำนี้เลย ไม่เคยเปิดให้นิสิตดู แต่ #โตโน่ เข้าไปใช้โดยที่ไม่เสียเงิน"ล่าสุดวันนี้ (19 ต.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "CU Sports Science Alumni" หรือ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ โพสต์ชี้แจงระบุว่า "เรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงค์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ มีออกรายการมาตั้งแต่ปี 2560 อุโมงค์น้ำ Swimming Flume นวัตกรรมกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความฟิตให้แก่ร่างกาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนิสิตเข้าใช้งานเพื่อการศึกษา วิจัย ทดสอบ ทดลองมาโดยตลอด และยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ทัพนักกีฬาไทย เข้าใช้งานได้ โดยมีค่าใช้จ่าย" และได้โพสต์ภาพเอกสารรายละเอียดค่าบริการการใช้โปรแกรมอุโมงค์น้ำ โดยมีราคาแบ่งออกเป็นบุคลากร 1,900 บาท และบุคคลภายนอกเริ่มต้นที่ 2,000-2,300 บาท ก่อนพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบทิ้งก่อนออกมาระบุอีกครั้งว่า "ขอแจ้งให้ทราบว่า เพจนี้คือเพจของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ หน้าที่หลักคือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่นิสิตเก่า ในส่วนของเรื่องราวของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ สามารถติดตามได้จากเพจของคณะเลยค่ะ"