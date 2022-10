อวสานสายแคป! แอปฯ SCB EASY ไทยพาณิชย์ เพิ่มป้องกันบันทึกหน้าจอ-วีดีโอ

วันนี้ (17 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ป้องกันการบันทึกหน้าจอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมยิ่งขึ้น ระบุว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แอปฯ SCB EASY เวอร์ชันล่าสุด ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ป้องกันการบันทึกหน้าจอ และป้องกันการบันทึกวิดีโอหน้าจอ ระหว่างการทําธุรกรรม ซึ่งลูกค้าทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ SCB EASY เวอร์ชันล่าสุดได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2565 เป็นต้นไปสำหรับลูกค้าที่โอนเงินไปแล้วแต่มือถือไม่บันทึกอี-สลิปให้ สามารถขอสำเนาสลิปการทำธุรรรมทางการเงิน (Copy of financial transaction slip) ได้ โดยเข้าไปที่เมนู "โอนเงิน" เลือกเมนู "ประวัติ" (History) เลือกรายการโอนเงินที่ต้องการขออี-สลิป เลือกปุ่ม "^" แล้วเลือกเมนู "ขอสลิปรายการอีกครั้ง" ระบบจะบันทึกอี-สลิปใบใหม่ โดยพื้นหลังจะระบุว่า "สำเนาสลิปการทำธุรรรมทางการเงิน Copy of financial transaction slip" ที่พื้นหลังของอี-สลิป และผู้รับเงินสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย