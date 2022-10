ททท.เชิญบุคลากรท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS เตรียมพร้อมการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โลก รวมถึงบริบททางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน ททท. จึงได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในรูปแบบ Booth camp ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้อัปเดตเทรนด์ท่องเที่ยวสำคัญยุค NEXT NORMAL พร้อมเวิร์กชอปทักษะการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อยกระดับบุคลากรการท่องเที่ยวไทย และเพื่อประกาศความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS สู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL อย่างยั่งยืน”กำหนดจัดอบรมในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ-กรุงเทพฯ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ-เชียงราย ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น-บุรีรัมย์ ณ โรงแรมอัลวาเรซ-ระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้-นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวิน โลตัสพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานในพิธีททท.ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-18 ตุลาคม 2565 ผ่านลิงก์ https://forms.gle/4QQr7CwWGuXsATAA8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลโครงการฯ: @thaisuperhostหัวข้อกิจกรรม1. Update เทรนด์ท่องเที่ยวสำคัญและเจาะอินไซต์ความสนใจนักท่องเที่ยวยุค NEXT NORMAL2. แนวทางปฏิบัติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี NEXT CHAPTERS NEXT NORMAL3. ร่วมเวิร์กชอปยกระดับการตลาดและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบมืออาชีพ เป็นต้น- ทริก! เทคนิคการทำตลาดสร้างแบรนด์ให้ปังบน Tiktok สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว- How to ตัดต่อวิดีโอคลิปแบบมือโปรด้วยมือถือเครื่องเดียวคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม1. เป็นบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการ2. มีโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปพลิเคชัน เช่น LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ3. สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 (2 วัน 1 คืน)