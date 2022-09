เทรนด์เที่ยวใหม่ คนไทยกว่า 2 ใน 3 นิยมพกงานไปทำระหว่างเที่ยวด้วย

SiteMinder เผยผลสำรวจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 8,000 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย 800 คนทั่วประเทศ เผยว่านักท่องเที่ยวไทย 2 ใน 3 หรือ 65% คาดว่าจะทำงานไปด้วยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่ 36%เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก SiteMinder (ASX:SDR) ผู้นำแพลตฟอร์มระดับโลกด้านโฮเทลคอมเมิร์ซแบบ Open Platform ได้เปิดเผยผลสำรวจผ่าน Changing Traveller Report ประจำปี ซึ่งปีนี้ผลสำรวจแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะผสมผสานการทำงานและธุรกิจเข้ากับการท่องเที่ยวพักผ่อน หรือ Bleisure โดยมีความนิยมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นำโดยประเทศไทย ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีนเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ผู้ให้บริการที่พักต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับความต้องการนี้ โดยที่พักจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกว่าการใช้เป็นที่หลับนอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่จะทำงานไปด้วยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในฐานะแบบสำรวจด้านที่พักที่ใหญ่ที่สุดในโลก รีพอร์ตของ SiteMinder เผยถึง 5 เทรนด์ท่องเที่ยว ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อผู้ให้บริการที่พักและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในนั้นคือเทรนด์ Bleisure ที่ได้กล่าวไปข้างต้น:1. The Macro-Travel Trend: คนมีความต้องการที่จะเดินทางมากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น2. The Digital Influence Trend: ปัจจุบัน นักเดินทางเป็นผู้บริโภคที่ธุรกิจมีโอกาสดึงมาเป็นลูกค้ามากที่สุด3. The Bleisure Trend: นักท่องเที่ยวที่ทำงานไปด้วยต้องการโรงแรมที่ตอบรับความต้องการมากขึ้น4. The Trust Trend: ทุกๆ ขั้นตอนทางดิจิทัล มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่ใส่ใจด้านความปลอดภัย5. The Human Connection Trend: นักเดินทางที่ใช้เทคโนโลยี ยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์แบรด ไฮนส์ รองประธานฝ่ายการตลาดของ SiteMinder ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การท่องเที่ยวที่ทุกคนเฝ้ารอคอยได้กลับมาแล้ว พร้อมกับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขามีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกออฟฟิศมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายงานผลสำรวจของ SiteMinder ปีนี้ พบความต้องการที่หลากหลายทั้งกลุ่มของคนทำงาน และไม่ได้ทำงานระหว่างท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มที่พร้อมทำงานไปด้วยระหว่างการท่องเที่ยวจะเข้ามามีบทบาทให้สิ่งเล็กๆ กลายมาเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้น อาทิ กลิ่นน้ำหอมของที่พัก หรืองานศิลปะ โดยพวกเขาจะใช้เวลาในการพิจารณาและเลือกที่พักนานมากขึ้น เพื่อหาที่พักที่โดนใจตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้ โฆษณาที่ตรงใจมีผลอย่างมากต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนจะมีผลต่อผู้ให้บริการที่พักต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน เนื่องจากคาดว่ากลุ่มนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป”อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานของ SiteMinder คือ การเปิดรับด้านเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวไทย เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ ทั่วโลก:● 78% ของนักท่องเที่ยวคนไทย “ได้รับอิทธิพล” หรือ “ได้รับอิทธิพลอย่างมาก” จากโซเชียลมีเดียเมื่อจะทำการจอง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 43%● 72% ต้องการให้มีการเช็คอินแบบอัตโนมัติ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่ 54%● 93% จะเข้าไปดูข้อมูลก่อนการเข้าพักในโลก Metaverse ก่อนทำการเช็คอินหากทำได้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 72%● 14% มองว่าแชทบอทเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีสำหรับเว็บไซต์ที่พักหรือโรงแรม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่ 8%#########################################