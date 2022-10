“แอนโทนี บลิงเคน” รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ โพสต์แสดงความเสียใจจากเหตุโศกนาฏกรรมเศร้า

จากกรณีเมื่อวันที่ 6 ต.ค. เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อบต.นากลาง ต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ก่อนพบว่ายิงตัวเองเสียชีวิตพร้อมลูกและเมีย มียอดผู้เสียชีวิต 38 รายล่าสุด วันนี้ (7 ต.ค.) เพจ "U.S. Embassy Bangkok" ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความจากนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ถึงเหตุการณ์ #กราดยิงหนองบัวลำภู โดยระบุว่า “เราเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภูที่มือปืนคร่าชีวิตคนอย่างน้อย 38 คน ซึ่งรวมถึงเด็ก 24 คน ความรุนแรงนี้ไร้ซึ่งเหตุผลและทำให้เราใจสลาย เรายืนหยัดเคียงข้างชาวไทย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้ สหรัฐอเมริกาพร้อมช่วยเหลือพันธมิตรชาวไทยของเราภายหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้”U.S. Secretary of State Antony Blinken: “We are deeply saddened by the tragedy in Nong Bua Lam Phu Province, where a gunman took the lives of at least 38 people, including 24 children. This violence is both senseless and heartbreaking. We stand with the people of Thailand and extend our deepest condolences to those who lost their loved ones today. The United States is ready to assist our Thai allies in the wake of this tragedy.”