CPF คว้ารางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย ในธุรกิจเกษตร ประจำปี 2022 จาก ASIAMONEY

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย” (The Most Outstanding Company in Thailand - Agriculture Sector) จากการสำรวจ Asia’s Outstanding Companies Poll 2022จัดโดยนิตยสาร ASIAMONEY สื่อชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนที่มีผู้อ่านสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ในฐานะ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) โดยมีนางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ประเทศสิงคโปร์