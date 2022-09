อวดสไตล์ความเป็นคุณให้โลกรู้ ‘The Style Maker Challenge’ โชว์ความเป็นตัวคุณ บนจอยักษ์ The Panoramix@centralwOrld แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในแคมเปญ The Style Maker

เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่าทุกคนมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง ถ่ายทอดโมเม้นท์ครั้งยิ่งใหญ่ โดยรวบรวมเหล่า Style Maker จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ขึ้นโชว์บน The Panoramix@centralwOrld จอยักษ์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจอที่ Impact และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยขนาดจอกว่า 3,000 ตารางเมตร บน Landmark สำคัญของกรุงเทพฯ อย่างเซ็นทรัลเวิลด์โดยภาพปรากฏการณ์ในครั้งนี้ เราสะท้อน Fashion Destination ของแต่ละแห่งออกมา ภายใต้แฟชั่นโปรเจค The Style Maker Challenge จากแคมเปญ The Style Maker สปาร์คสไตล์ที่เป็นตัวคุณ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การคาเซ็นทรัล 22 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการเป็น Fashion Destination ของทุกคน สนุกกับแฟชั่น หาแรงบันดาลใจในการแต่งตัว สนุกกับการปรับลุค อัพโปรไฟล์ได้ทุกวัน และกล้าที่จะอวดสไตล์ความเป็นตัวเองให้โลกรู้ Spark Your Style ในแบบที่เป็นตัวคุณบรรดา Style Maker จาก 22 สาขาของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และตัวแทนผู้ที่ได้รับการโหวตทาง Social Media สูงสุดของแต่ละสาขา จะได้รับรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคครั้งสำคัญบนจอ The Panoramix จอดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่เซ็นทรัลเวิลด์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง Be the best version of yourself ในแบบของคุณSpark Your Style ได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ทั่วประเทศ ร่วมชมพร้อมกันบนจอ The Panoramix@centralwOrld ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 #TheStyleMaker #CentralPattana #SparkYourStyle รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3zNJ0UD สปาร์คสไตล์ที่เป็นคุณ ได้แค่คลิก https://www.youtube.com/watch?v=xGG3ggZr034