แฟชั่นนิสต้าสายสแนปห้ามพลาด! 3 นักแสดงดัง “แพรว-ปอย-ตูน” อวดรูปชิคๆ ใน Fashion Studio Box

ชวนทุกคนสะท้อนตัวตนที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เปิดแคมเปญ

อัปเดตเทรนด์แฟชั่นทุกสไตล์ด้วยแนวคิด “Where flagships of fashion meet your passion” สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่หลากหลายและไร้ขอบเขต จับมือพันธมิตรอย่างมาสเตอร์การ์ด และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำกว่า 400 แบรนด์ในเซ็นทรัลเวิลด์เข้าร่วมแคมเปญ ชนิดที่สายแฟชั่นต้องไม่พลาดกับคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดและสิทธิพิเศษอีกมากมาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งครั้งนี้ แพรว ปอย และตูน นัดกันมาถ่ายภาพอวดรูปเก๋ๆกับ ‘Fashion Studio Box’ Photo Landmark ที่สายสแนปต้องไม่พลาด กับ Pop-up Studio 3 สไตล์ทั่วศูนย์ฯ สะท้อนตัวตนที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ผ่านนิยามแฟชั่น 3 รูปแบบ คือ Runway to Real way, New Adventures และ Making Statements

เริ่มที่ แพรว - เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค สาวสวยมาดเท่ วันนี้มาในลุคสาวหวานกับชุดเดรสสีขาวชวนทุกคนมาถ่ายรูปสวยๆใน Studio Box ที่มีชื่อว่า centralwOrld presents the blossom garden Fashion Studio Box ข้างร้าน Jim Thompson ชั้น 1 ตกแต่งด้วยหมู่มวลดอกไม้ ให้คุณได้เลือกมุมถ่ายรูปได้สามมุม ไม่ว่าจะเป็นไฮไลต์ในวงกลมตรงกลางที่เราสามารถจะโพสท่าหลากหลาย ไม่ว่าจะ ยืน นั่ง นอน หรือแม้แต่สวนดอกไม้ด้านข้างกล่องทั้งสองด้านก็สามารถทำให้รูปถ่ายของคุณสวยได้ตามแบบฉบับของตัวเองค่ะ

ต่อด้วยหนุ่มหน้าใสกับรอยยิ้มที่ทำให้สาวๆต้องใจละลาย ปอย - กฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช ที่จะมาแนะนำมุมถ่ายภาพเท่ๆกับกล่อง centralwOrld presents the glam of reflections Fashion Studio Box บริเวณข้างร้าน Coach ชั้น 1 ซึ่งเห็นแบบนี้สามารถถ่ายรูปได้ทั้ง 4 มุมแบบไม่ซ้ำกันได้เลยครับ อาจจะเสริมพร้อพบางอย่างเพื่อให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น แว่นตา กระเป๋า หมวก อันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนที่จะ Mix & Match ตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับ

ด้านสาวสวยหน้าคม ตูน - พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์ นักแสดงสาวมากความสามารถกับลุคเฉี่ยวๆ ที่ชวนมาเล่นกับแสงนีออนหลากหลายโทนสีในกล่อง Studio Box อย่าง CP-Meiji Presents The Archetypes Fashion Studio Box บริเวณหน้าโซน I ชั้น 1 นอกจากภายในจะเป็นไฟแสงสีนีออนให้ได้ถ่ายกันสนุกๆแล้ว ด้านนอกกล่องยังมีมุมหวานๆพร้อมพร้อพเพิ่มลูกเล่นให้กับสาวๆได้แชะภาพกันไปรอบกล่องเลยทีเดียว ใครที่ยังไม่ได้มาลองยังมีเวลานะคะ จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมากับแก๊งเพื่อนยิ่งสนุกมากขึ้น

มาปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ เติมความคูลและเช็คอินถ่ายภาพเก๋ๆ ผ่าน Fashion Studio Box ในแคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens” วันนี้ – 31 ต.ค.65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์