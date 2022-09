MGRTOP7 : กระทิงเดิมพันออกจากวงการ | ลาดกระบังพื้นที่ภัยพิบัติ | เด็กเลี้ยงแกะคีย์บอร์ดระเบิด

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

คดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3 ดี สั่นสะเทือนไปทั้งตึกมาลีนนท์ เมื่อเพจที่ชื่อว่า “รวบรวมผู้โดนโกง จากฟอเร็กซ์ 3 ดี” แฉว่ามีพระเอกช่อง 3 เป็นพ่อทีม มีดาวน์ไลน์นับสิบคน ท้าให้ออกรายการโหนกระแส แต่รายการบอกว่าผู้ที่ถูกพาดพิงไม่สะดวก จึงนำข้อมูลอัปไลน์และดาวน์ไลน์มาเผยแพร่ พบว่ามีชื่อของ กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ เป็นแม่ทีม มีลูกทีมที่เป็นคนบันเทิงอีก 14 คน อาทิ บอล-กัมมัญญ์ หรือจิตรภาณุ กลมแก้ว, กระปุก-พัชรา ทับทอง, โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ซึ่งเปิดเผยกับนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ว่าถูกชักชวนตอนเล่นบาสเกตบอล ลงทุนไป 7 แสนบาท แต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ชักชวนใคร ที่ไม่แจ้งความเพราะอายวันต่อมา กระทิง-ขุนณรงค์ พร้อมด้วย บอล-กัมมัญญ์ ออกรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 15 ก.ย. กระทิงระบุว่ารู้จักฟอเร็กซ์ฯ มาจากนายนิโก้ เวอร์กูก้า พี่เขยของแฟน ก่อนพาไปรู้จักกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ เห็นว่าได้เงินง่ายจึงลงทุน 1 แสนบาท ช่วงแรกได้เงินปันผลจริง แต่ก็ไปลงทุนจนหมด นายนิโก้กลับออสเตรเลียอ้างว่าหาเงินใช้หนี้ก่อนหนีหาย ยอมรับไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรก หากผิดจริงพร้อมลาออกจากวงการ ส่วนบอล-กัมมัญญ์ ยอมรับว่าเกิดจากความโลภ ได้เงินง่ายจึงเข้าร่วมลงทุน ส่วนเพื่อนอีก 17 คนเห็นตนเทรดแล้วได้เงินจริง ก็สนใจลงทุนกันเอง ไม่มีการชักชวน หากผิดจริงก็พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกันอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ดีเจแมน-พัฒนพล มินทะขิน และใบเตย-สุธีวัน กุญชร พร้อมทนายความ เข้าพบกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ ก่อนกำหนดนัด โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และจะส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 30 ก.ย. นี้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา และน้ำรอการระบาย รวมทั้งระดับน้ำในคลองมีระดับที่สูง ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ถนนเทพรักษ์ (พหลโยธิน-สุขาภิบาล 5) เขตบางเขน ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดิน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ทำให้รถจมอยู่ใต้น้ำพังเสียหาย 3 คัน ขณะที่เขตลาดกระบัง น้ำท่วมยาวนานมาตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. ทำให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ให้แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขณะที่กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำจากเขตลาดกระบังไปยังแม่น้ำบางปะกง 5.98 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน อีกด้านหนึ่งพบว่ามีการอุดท่อระบายน้ำด้วยกระสอบทรายจำนวนมาก บริเวณตลาดหัวตะเข้ ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนนายชัชชาติกังขาว่าเป็นการวางยาหรือไม่ แต่ผู้อำนวยการเขตชี้แจงว่าเป็นการบล็อกน้ำในถนน เพื่อไม่ให้น้ำไหลวนเข้ามา ให้ถนนหลักเดินทางสะดวกก่อน ภายหลังนายชัชชาติออกมายืนยันว่าไม่มีใครวางยา ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทุกหน่วยงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออก ไม่มีอะไรน่ากังวล ในวันที่ 19 ก.ย.จะลงพื้นที่อีกครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์วันที่ 16 ก.ย. ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ 15 เขต 34 แขวง 14,089 หลังคาเรือน และอีก 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก สิงห์บุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี รวม 132,201 หลังคาเรือนฆาตกรรมปริศนาในโรงเรียนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนระเบิดใส่นักเรียน ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา ที่้เกิดเหตุพบ ด.ช.นพศิลป์ งามสุด หรือ น้องโชค อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.3/2 บาดเจ็บสาหัส คิ้วซ้ายมีบาดแผลแตกลึก เห็นกระดูกยาว 3-4 เซนติเมตร ก่อนเสียชีวิต ตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆ ระบุว่าแป้นคีย์บอร์ดระเบิด ทำให้สังคมพากันสงสัย ปรากฎว่าคดีพลิก เพราะนักเรียนรายหนึ่งรับสารภาพว่าผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .38 ก่อนจะนำปืนไทยประดิษฐ์ไปให้รุ่นพี่ทิ้งลงคลองบางไผ่ ต.พิมลราช ภายหลังกู้ภัยลงไปงมค้นหามาได้วันต่อมา พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ระบุสาเหตุว่าก่อนที่ปืนจะลั่น นักเรียนที่พกปืนแอบพันปืนใส่เสื้อกันหนาวเข้ามาในห้องเรียน แต่จังหวะที่กำลังลุกขึ้นยืนจะคลี่เสื้อกันหนาวออกมาใส่ ปืนได้ลั่น กระสุนเข้าไปที่ ด.ช.นพศิลป์ ที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพ์ฯ เสียชีวิต จากนั้นทักแชตไปหารุ่นพี่ช่วยนำปืนไปทิ้งลงคลอง ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ที่พกปืนเพราะต้องการนำไปขู่คู่อริในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนที่ว่าคีย์บอร์ดระเบิดเพราะเด็กที่อยู่ในห้องบอกว่าคีย์บอร์ดระเบิด ครูจึงเข้าใจแบบนั้น ด้านน้าของ ด.ช.นพศิลป์ ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ไม่เชื่อคำให้การของผู้ก่อเหตุ อยากให้เข้ามาคุยว่าเหตุจูงใจคืออะไรตำรวจตั้งข้อหาเด็กผู้ก่อเหตุฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 10,000 บาทเรื่องอิหยังวะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ปรากฎว่าที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญคือไม่คิดดอกเบี้ยและค่าปรับเงินกู้ กยศ. ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 เสียง กลายเป็นที่วิจารณ์ในสังคม เพราะเกรงว่าจะปล่อยผีผู้กู้ ให้ผิดนัดชำระหนี้มากกว่าเดิม โดยพบว่าผู้ที่โหวตเห็นด้วยมีทั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ก้าวไกล ภูมิใจไทย เศรษฐกิจไทย เสรีรวมไทย และพรรคเล็กบางส่วน ส่วนพรรคพลังประชารัฐมี 2 คน และประชาธิปัตย์มี 1 คนที่เห็นด้วยกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กันชง ปรากฎว่านายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ถอนร่างดังกล่าว อ้างว่าเนื้อหาหละหลวม มุ่งเรื่องนันทนาการมากกว่าเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ก่อนที่สภาฯ จะมีมติเห็นด้วยกับการถอนร่างด้วยคะแนน 198 ต่อ 136 เสียง ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมากล่าวว่าเป็นเกมการเมือง โดยมีพรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐดึงเตะถ่วง เห็นแก่คะแนนเสียงมากกว่าประชาชน แต่ไม่กระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการที่เดินหน้าเรื่องกัญชา เพราะยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2-3 ฉบับกำกับดูแลสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องฉาวเกิดขึ้นในกองทัพบก เริ่มจากเมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ก.ย. จ.ส.อ.ยงยุทธ มังกรกิม อายุ 58 ปี ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิง จ.ส.อ.นพรัตน์ อินทสุนทร อายุ 58 ปี และ จ.ส.อ.ประการ สินส่ง อายุ 46 ปี เสมียน เสียชีวิตภายในห้องทำงาน กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขณะที่ จ.ส.อ.ยงยุทธ์ ปัญญานุวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ตำรวจจะเจรจาและยอมมอบตัว สำหรับสาเหตุมาจากอาการป่วยทางสมอง และน้อยใจที่เคยร้องขออุปกรณ์สำนักงานแต่ถูกปฎิเสธ ประกอบกับเป็นคนความคิดรุนแรง ภายหลังได้ตรวจสมองกับสภาพจิตใจก่อนฝากขังศาลทหารต่อไปในวันเดียวกัน นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง นักธุรกิจหวยออนไลน์ เข้าช่วยเหลือพนักงานราชการหญิง สังกัดมณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ถูก ส.อ.กิตติศักดิ์ ดวงประสาท หรือหมู่อ๊อฟ บุกเข้าไปพยายามข่มขืนกระทำชำเราถึงบ้านพักทหาร แต่หนีออกมาได้ แต่เมื่อแจ้งความกับ สภ.ลาดหญ้า กลับไม่คืบหน้า ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะมีภาพหลุดขณะถูกลวนลามในที่ทำงาน แถมถูกเสนอเงินเพื่อให้ยุติเรื่อง อ้างว่ากินข้าวหม้อเดียวกัน อย่าให้เรื่องออกไป เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังเป็นข่าวหน่วยต้นสังกัดได้มีคำสั่งปลด ส.อ.กิตติศักดิ์ ออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในที่สุดการเดินทางของความรัก ระหว่างนักร้องหนุ่ม แดน-วรเวช ดานุวงศ์ อดีตสมาชิกวงดีทูบี กับ แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา นักแสดงสาวที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ ก็ถึงคราวแฮปปี้เอนดิ้ง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. หนุ่มแดนตัดสินใจขอแต่งงานกับแพทตี้ ก่อนที่แพทตี้จะโพสต์ภาพหวานลงอินสตาแกรม ที่วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ มีแหวนเพชรอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้าย ระบุแคปชันว่า "ถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ย #แต่งค่ะ" ขณะที่แดนระบุว่า "แค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอ ก็เพียงพอแล้วหัวใจ you're my one my only my last." เรียกเสียงกรี๊ดและคอมเมนต์แสดงความยินดีจากแฟนคลับและคนบันเทิงก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีผลงานภาพยนตร์เรื่องทวงคืน ซึ่งแดนเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าใกล้แต่งงานมากๆ แล้ว เพราะยังไงชีวิตรักต้องมีสเตปต่อไป แต่จะเป็นเมื่อไหร่ต้องรอดู พร้อมบอกว่า ตนเองเป็นคนทำอะไรปุ๊บปั๊บ เหมือนจะนิ่งๆ แต่ถ้ามาทีก็ตั้งตัวไม่ทันแพทตี้คบหากับแดนยาวนานนับสิบปี โดยมักจะมีโมเมนต์น่ารัก หวานๆ ออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันบ่อยครั้ง ทำเอาหนุ่มๆ ที่ผิดหวังถึงกับทำเพจ "ทวงคืนแพทตี้อังศุมาลินจากแดนวรเวช" มาตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2556 ซึ่งมักจะชอบแซวแดนว่าเป็นคนสวน ให้ได้เรียกเสียงหัวเราะแก่ชาวเน็ต ปรากฎว่าหลังภาพแพทตี้โชว์แหวนเพชรของแดนว่อนเน็ต เพจดังกล่าวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.1 แสนคน ก็โพสต์ข้อความระบุว่า "ควรแก่เวลา...ยกระดับ" เรียกเสียงหัวเราะแก่ชาวเน็ต ถึงกับคอมเมนต์ถามแอดมินเพจว่า ทวงยังไงก่อน ตกลงไปแล้ว ให้ยอมรับความพ่ายแพ้จะง่ายกว่า นับวันรอปิดเพจได้เลย เรียกเสียงหัวเราะกันเลยทีเดียวนับเป็นข่าวเศร้าของวงการธุรกิจและวงการกีฬาของไทย เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 13 ก.ย. ตามเวลาประเทศไทย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี หรือคุณนิดหน่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประธานคณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เสียชีวิตที่นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา รวมอายุได้ 65 ปี ท่ามกลางผู้คนจากหลากหลายวงการโพสต์ลงในโซเชียลฯ แสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายจุตินันท์ มีอาการป่วย เดินทางไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับนายจุตินันท์ เกิดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2500 เป็นบุตรของนายจำนงค์ และคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน และหลักสูตรด้านธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุญรอดบริวเวอรี่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ และประธานหลายบริษัทในเครือ อาทิ สิงห์ เอสเตทฯ, มิวสิคมูฟ ส่วนบทบาททางสังคม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงต้น ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี (นามสกุลเดิม กฤดากร) มีทายาท 3 คน คือ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น นักการเมือง, น.ส.นันทญา ภิรมย์ภักดี หรือตุ๊ย และ ร.ท.ณัยฌพ ภิรมย์ภักดี หรือหมวดต่อย