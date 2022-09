"เอเซอร์" แจง "คีย์บอร์ด" ไม่มีกลไกที่ระเบิดได้ พร้อมขอให้ฟังข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่

จากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ที่มีข่าวระบุว่าเกิดเหตุระเบิดจากคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อเอเซอร์ ภายในโรงเรียน ในเวลาต่อมา เด็กนักเรียนชั้น ม.3 ได้ให้การสารภาพว่าเป็นใช้ปืน .38 ยิงเพื่อนล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เพจ "Acer Thailand" หรือ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า "ตามที่มีรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ หลังจากที่ได้ทราบข่าว ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบรายละเอียด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยทันทีเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องดังกล่าวเป็น All in One PC (ออลอินวันพีซี) ที่ลักษณะการใช้งานเหมือนเดสก์ท็อปพีซีทั่วไป แตกต่างกันเพียงองค์ประกอบอย่างจอและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมนบอร์ด ซีพียู และหน่วยความจำต่างๆ รวมในหน้าจอเป็นชิ้นเดียวกัน โดยตัวคีย์บอร์ดแยกจากตัวเครื่อง และไม่มีระบบไฟฟ้า หรือกลไกที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ และทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายสู่ตลาดได้รับการตรวจสอบมาตรฐานทุกรุ่นอย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอให้ฟังข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป"