ระทึก!คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ระเบิดใส่หน้านักเรียน โรงเรียนดังย่านบางบัวทอง เสียชีวิตคาห้องเรียนเจ็บอีก1

สลดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อดังระเบิดใส่นักนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาดุกย่านบางบัวทองเสียชีวิตในห้องเรียน ขณะนั่งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อนนั่งข้างๆเจ็บ 1 ราย

วันนี้( 15 ก.ย.)เมื่อเวลา 14.00 น. ร.ต.อ สายยนต์ ทองทา ร้อยเวรสภ.บางบัวทอง รับแจ้งเหตุ คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนระเบิดใส่นักเรียนทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 1ราย จึงรุดเดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปอเต็กตึ๊งเพื่อให้การช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์พบคีย์บอร์ดมีการระเบิดปุ่มหายไปหลายปุ่ม แต่หน้าจอคอมไม่มีร่องรอยของการระเบิด ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นของยี่ห้อ Acer All in one เป็นเครื่องใหม่ ที่ทางโรงเรียนเพิ่งซื้อมาจำนวน 10 เครื่อง ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือ ด.ช.นพศิลป์ งามสุด หรือน้องโชค อายุ 15 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าสาหัส บริเวณคิ้วซ้ายมีบาดแผลแตกลึกเห็นกระดูกยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึ๊งเร่งปั้มหัวใจ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้าน น.ส.ศศินา รักปาน ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ เล่าว่า เหตุเกิดช่วงประมาณ 13.30 น. ก่อนหน้านี้มีนักเรียนชั้น ม.2 เข้าเรียนและใช้เครื่องคอมฯ ดังกล่าวก็ไม่มีปัญหาอะไร พอหมดคาบเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 ตนก็ให้นักเรียนชั้น ม.3 เข้ามาเรียนต่อ ตอนนั้นตนนั่งอยู่หน้าห้อง นักเรียนชั้น ม.3 ก็ทยอยเดินเข้ามาในห้องและนั่งประจำโต๊ะ โดยจุดที่ระเบิดอยู่ด้านในเป็นเครื่องที่สองนับจากริมข้างใน ตอนนั้นอยู่ๆ ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตนจึงรีบวิ่งไปดู ปรากฏว่าพบนักเรียนนอนอยู่ที่พื้นไม่เคลื่อนไหว มีเลือดออกมาเต็มไปหมด ตนจึงรีบบอกให้นักเรียนวิ่งออกไปแจ้งครูและได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยทันที โดยคอมพิวเตอร์ที่ระเบิดเป็นเครื่องใหม่ที่โรงเรียนเพิ่งจะซื้อมา และเพิ่งจะเริ่มให้นักเรียนได้ใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองด้าน ด.ช.ไกรวิชญ์ เมธาวรพันธ์ หรือน้องเนม อายุ 15 ปี เพื่อนผู้เสียชีวิต ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างๆ น้องโชคผู้เสียชีวิตตอนที่คีย์บอร์ดระเบิดใส่ เล่าว่า ก่อนที่จะเกิดการระเบิด โชคเข้ามานั่งและกำลังเปิดเครื่องคอมพ์ พอเปิดมาได้ประมาณ 10 นาที ก็ระเบิดขึ้น ก่อนหน้าที่จะระเบิดตนไม่ได้กลิ่นเหม็นไหม้หรือเสียงไฟช็อตอะไรเลย อยู่ๆก็ระเบิด เห็นเพื่อนอีกทีคือลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้ว ส่วนตนเองหูอื้อเพราะเสียงระเบิดดังมาก ส่วนเพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ที่คอมพ์เครื่องแรกทางฝั่งซ้ายมือของโชคก็โดนสะเก็ดอะไรบางอย่างเข้าที่หน้าแต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก