ชาวเน็ตขุดอดีต "ทวิดา" รองผู้ว่าฯ กทม. ตอบคำถามประยุทธ์ควรลาออกหรือไม่ บริหารวิกฤตโควิดล้มเหลว

วันนี้ (14 ก.ย.) จากกรณีที่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว อธิบายเรื่องการจัดการน้ำท่วมกรุงเทพฯ หลังเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่ยาวนาน โดยได้ขออภัยทุกคน อ้างว่าสอง-สามสัปดาห์ที่ผ่านมา กทม.พยายามที่จะทำในทุกส่วนในทุกมิติให้เร็ว แต่ก็ยังมีความผิดพลาดล่าช้าในบางพื้นที่ แม้ติดตามแก้ไขให้ในภายหลังแต่ความเสียหายและความไม่สะดวกได้เกิดขึ้น จากนี้จะพยายามทำงานให้รอบคอบกว่านี้ และประสานสรรพกำลังล่วงหน้าให้มากขึ้นอีก จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นให้เร็วที่สุดปรากฏว่าในทวิตเตอร์ได้มีผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า "ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. บอกตอนรับตำแหน่งใหม่ๆ ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการประสานงานใน 30 วัน แต่ผ่านมา 90 วันแล้ว เห็นได้ชัดว่าการประสานงานของ กทม.มีปัญหาอย่างหนัก เช่นการผันน้ำลงปทุมฯ รังสิต จนน้ำท่วม การไม่ยอมทำเอกสารขอเรือผลักดันน้ำให้ ส.ส. ถ้าไลฟ์สดน้อยลงแล้วทำงานบ้าง น้ำคงไม่ท่วม" พร้อมกับแคปฯ ภาพหน้าจอการให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ทวิดา หนึ่งในนั้นคือการให้สัมภาษณ์แก่เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมื่อ 25 ส.ค. 2564 จั่วหัวว่า "ทวิดา กมลเวชช : นายกฯ บริหารวิกฤตโควิดล้มเหลว ควรลาออกหรือไม่?" พร้อมถามกลับว่า "บริหารน้ำท่วมล้มเหลว ชัชชาติควรลาออกไหม?"เรื่องนี้ทำให้มีชาวทวิตเตอร์ตอบกลับ เช่น "มีแต่ต่างชาติยกย่อง อีเจ๊ตัวนี้สงสัยเอาจานข้าวหมารับสัญญาณมั้ง""กรรมก็ช่างผลักดันให้เขาลงการเมืองด้วยนะ อยู่เฉยๆ ก็ดีอยู่แล้ว 555""ถ้าติดอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีความมั่งคงด้านสุขภาพ แล้วบอกว่าบริหารล้มเหลวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว"สำหรับ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นอดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาตรีด้านสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรด้านการบริหารและการจัดการสาธารณะ, University of South Florida, USA และปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย), School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USAมีความสนใจทางวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการภัยพิบัติ ความซับซ้อนและเครือข่ายสังคมในการบริหารสาธารณะ การออกแบบและการประเมินนโยบายสาธารณะ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนองค์การ การบริหารกลยุทธ์ ได้รับเลือกจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็น 1 ใน 4 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังนายชัชชาติชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 1.38 ล้านเสียง