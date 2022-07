ฟู้ดแลนด์จัดเซต ข้าวผัดอเมริกัน-ซุปข้าวโพด ราคาพิเศษ หลัง "แจ็คสัน หวัง" เผยชอบเมนูนี้

วันนี้ (20 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ร้านอาหารถูกและดี ซึ่งตั้งอยู่ในฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้จัดโปรโมชันที่เรียกว่า "แฮปปี้ เซต" (Happy Set) มอบความอร่อย เมนูแทนคำขอบคุณ ได้แก่ ข้าวผัดอเมริกัน และซุปข้าวโพด จากปกติ 180 บาท เหลือเพียง 99 บาท เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 20 ก.ค. ถึงวันที่ 24 ก.ค. ที่ร้านอาหารถูกและดีทุกสาขา ราคานี้เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น ไม่ร่วมกับดีลิเวอรี่แอปพลิเคชัน และไม่ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆก่อนหน้านี้ แจ็คสัน หวัง สมาชิกวงก็อตเซเว่น (GOT 7) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้เปิดเผยกับรายการวิทยุ 94 EFM ยอมรับว่าช่วงที่ซ้อมคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ เคยแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารถูกและดี หลังเสร็จจากการซ้อมคอนเสิร์ตตอนประมาณตี 2-ตี 3 แต่ไม่แน่ใจว่าสาขาไหน โดยเมนูที่เลือกรับประทานคือ ข้าวผัดอเมริกัน ซึ่งทราบดีว่าไม่มีเมนูนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ชอบเพราะเหมือนข้าวผัดมะเขือเทศ และชอบซุปข้าวโพด พร้อมเอ่ยปากชมว่าอาหารมาไวมากสำหรับร้านอาหารถูกและดี เป็นร้านอาหารตามสั่งภายในฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ก่อตั้งโดย นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล เปิดให้บริการเมื่อปี 2515 สาขาแรกที่เพลินจิต ลักษณะเป็นครัวเปิด พร้อมเคาน์เตอร์และเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร จุดเด่นตรงที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และปรุงอาหารแบบสดๆ เจาะกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะลูกค้าที่เข้างานตอนกลางคืน ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดให้บริการ และด้วยคุณภาพอาหารและรสชาติดี ทำให้มีชื่อเสียงและมีลูกค้าประจำในระดับหนึ่งครั้งหนึ่ง ซีเอ็นเอ็น สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์บทความหัวข้อ "World's Greatest City: 50 reasons why Bangkok is No. 1" (50 เหตุผลที่ทำไมกรุงเทพฯ ยังคงอันดับ 1) โดยหนึ่งในนั้นกล่าวถึงร้านอาหารถูกและดีว่าเป็น "Best all-night food counter" หรือ ร้านอาหารขายทั้งวันทั้งคืนที่ดีที่สุด โดยยกร้านอาหารถูกและดี สาขาสุขุมวิท ซอย 5 ภายในฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิด 24 ชั่วโมง เหมาะทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อหลังเมาค้างตอนตีสี่ โดยมีเมนูแนะนำ คือ ผัดกะเพราไก่