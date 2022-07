ทนายตั้มรับดูแลคดี พอร์ช วงเยสอินดีส ปมติดสัญญาค่ายเพลง

วันนี้ (18 ก.ค.) จากกรณีที่หนึ่งในสมาชิกวงดนตรีเปิดหมวกที่ชื่อว่า เยส อินดีส (Yes Indeed Band) คือ พอร์ส-นรากร อิสระวรางกูล นักร้องนำ ถูกค่ายเพลง เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ประกาศว่า พอร์สเป็นนักร้องนักแสดงที่อยู่ในสังกัด หากผู้จัดงาน และผู้จัดจ้างมีความประสงค์จ้างงานศิลปินในสังกัดไปทำการแสดงโชว์ ขอความร่วมมือเข้าทำสัญญาจ้างงานศิลปินกับบริษัทอีกครั้ง เพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอร์ส ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีรายงานว่าผู้ปกครองของพอร์สขอยกเลิกสัญญา แต่ทางค่ายยังยืนยันเช่นเดิม แต่ผู้ปกครองของพอร์สยังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบ ทำให้ทางค่ายฯ กำลังพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายล่าสุด เฟซบุ๊ก "ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ" ของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความชื่อดัง โพสต์ภาพพอร์สพร้อมสมาชิกวงเยส อินดีส เดินทางมายังสำนักงานทนายความษิทรา ลอว์เฟิร์ม กรุงเทพฯ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ย่านสาทร พร้อมระบุข้อความว่า "น้องๆ วง Yes Indeed Band ที่กำลังโด่งดังจากความสามารถทางดนตรีของตัวเอง และเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนไปรอชมการแสดงดนตรีของน้องๆ อย่างล้นหลามที่สยามสแควร์ มาปรึกษากรณีของนักร้องนำ น้องพอร์ส ติดสัญญาที่อาจจะทำให้น้องเสียโอกาส และไม่เป็นธรรม ว่ามีทางพอจะช่วยน้องได้ไหม? ตอนนี้พี่ตั้มรับเป็นทนายให้แล้ว FC ของน้องๆ หายห่วงได้เลยครับ"สำหรับวงเยส อินดีส ประกอบไปด้วย สมาชิก 5 คน คือ พอร์ส นรากร อิสระวรางกูร (ร้องนำและกีตาร์) อายุ 18 ปี ที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, แพนเค้ก อิสรีย์ อิสระวรางกูร (ร้องนำ) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, มังกร รัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ (มือกลอง) อายุ 18 ปี นักศึกษาปี 1 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ติน ตฤณ ฟูจิตนิรันดร์ (คีย์บอร์ด) อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และ ทะเล ยศธกร ชะเอม (กีตาร์โซโล่) อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งเกิดจากเวทีถนนคนเดิน หรือวอล์กกิ้งสตรีทที่สยามสแควร์ ที่ปรับโฉมใหม่เมื่อไม่นานมานี้ และมีศิลปินที่เข้าร่วมแจมเพื่อสานฝันให้เป็นจริง เช่น วงเคลียร์ (Klear), บอย-ตรัย ภูมิรัตน์ กระทั่งมีบริษัทห้างร้านว่าจ้างวงดังกล่าวไปออกงานจำนวนมาก