“ลีซ อิท” สินเชื่อธุรกิจ เคียงข้างฟื้น SMEs ไทย หลังเปิดประเทศปลดล็อคทุกความต้องการด้านการเงิน

“บมจ. ลีซ อิท” หรือ LIT เตรียมหนุน SMEs ไทยให้กลับมาฟื้นหลังรัฐบาลเปิดประเทศ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยบริการใหม่ล่าสุด “Business Growth Advisor” ผู้ช่วยส่วนตัวด้านการเงิน ที่จะเป็นคู่คิดปลดล็อคทุกความต้องการด้านการเงินสำหรับธุรกิจคุณ ตลอด 24 ชม. ด้วยสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณทำการค้ากับภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แบบครบวงจร ด้วยบริการที่รวดเร็ว อนุมัติภายใน 3 วัน พร้อมอัดโปรโมชั่นพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.9% ต่อเดือน แถมลูกค้าเก่าแนะนำคนรู้จักมาเปิดวงเงินสินเชื่อกับ Lease It รับ Cash Back สูงสุด 5,000 บาท และลูกค้าเก่ามียอดสะสมขายบิล Factoring ต่อเดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป รับ Cash back สูงสุด 7,000 บาท อีกด้วยนางชลธิชา ศุภลักษณธ์เมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ Lease It ผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อมากว่า 15 ปี และเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 2,500 ราย ทั่วประเทศ และให้สินเชื่อแก่ ธุรกิจ SMEs ไปแล้วมากกว่า 50,000 ล้านบาท กล่าวว่า ลีซ อิท พร้อมจะสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ใช้ Cash Flow อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ เช่น บริการแฟคตอริ่ง เบิกเงินสด ด้วยเอกสาร Invoice หรือ ใบแจ้งหนี้ ภายใน 24 ชั่วโมง หรือสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Back Up Financing) เพื่อช่วยให้คุณทำการค้ากับภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อย่างไม่สะดุด อนุมัติวงเงินภายใน 3 วัน (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน)“ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลังรัฐบาลได้เปิดประเทศหลังปัญหาโควิด 19 มากว่า 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมา SMEs จำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาทางการเงิน บมจ. ลีซ อิท ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs จึงเปิดบริการใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักธุรกิจ SMEs ด้วยบริการ “Business Growth Advisor” ผู้ช่วยส่วนตัว ด้านการเงินที่พร้อมจะดูแล และให้คำแนะนำ ปลดล็อคทางการเงินให้กับธุรกิจคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง”โดย “Business Growth Advisor” เป็นบริการผู้ช่วยส่วนตัวดูแล ให้คำปรึกษาด้านการเงิน สินเชื่อธุรกิจ และการบริหาร Cash Flow อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ปลดล็อกทุกเรื่องการเงิน และพร้อมเป็นคู่คิดที่จะช่วยแก้ไขทุกปัญหาการเงิน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมบริการคำนวนอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดเพื่อคุณอีกด้วยด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้ ลีซ อิท เข้าใจธุรกิจ SMEs ไม่ว่าธุรกิจเล็ก หรือใหญ่ เพิ่งเปิดกิจการใหม่ ยังไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้ รวมไปถึง แม้งบทางการเงินติดลบ หรืออาจเคยติดเครดิตบูโร ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจกับ ลีซ อิท ได้ ที่วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 100 ล้านบาท ไม่ว่าคุณจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่ก็ตาม เพียงคุณมีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็สามารถใช้สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ กับ ลีซ อิท ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย สนับสนุนคุณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน ตอบโจทย์ลูกค้า ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ในทุกสถานการณ์ธุรกิจ เพียงลูกค้ามีเอกสารใบตรวจรับงาน / ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบ PO / ใบจัดส่ง / ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาจ้างงาน ก็สามารถใช้สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ หลากหลายประเภทกับ ลีซ อิทนางชลธิชา ศุภลักษณธ์เมธา กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ SMEs ไทย “ลีซ อิท” ยินดีมอบ 3 โปรโมชั่นพิเศษสุด ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดเดินหน้าสู่ความสําเร็จ Up Level ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคง ด้วย ดอกเบี้ยต่ำสุดพิเศษ! เพียง 0.9% ต่อเดือน สําหรับลูกค้าเก่า และใหม่ที่ใช้บริการสินเชื่อ Factoring และลูกค้าเก่าที่แนะนําคนรู้จักมาเปิดวงเงินสินเชื่อกับ “ลีซ อิท จำกัด” รับ Cash Back สูงสุด 5,000 บาท ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าเก่าที่มียอดสะสมขายบิล Factoring ต่อเดือนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป รับ Cash back สูงสุด 7,000 บาท (โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด)