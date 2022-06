"มูลนิธิกระจกเงา" วอนผู้ใจบุญบริจาคแต้ม All member เพื่อสะสมนำไปแลกขนมให้เด็กๆ ในชุมชนบ่อนไก่

จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เกิดเหตุไฟไหม้บ่อนไก่ ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. แต่เกิดปัญหาเนื่องจากเป็นชุมชนแออัดหัวฉีดน้ำไม่เพียงพอ และน้ำหมด รวมทั้งการลำเลียงน้ำเข้าไปดับเพลิงค่อนข้างลำบาก โดยใช้เวลาควบคุมเพลิงเกือบ 2 ชั่วโมง ส่งผลให้บ้านถูกไฟไหม้เสียหายกว่า 30 หลังคาเรือนจากนั้นต่อมา นายชัชชาติ สิทธิ​พันธุ์​ ผู้ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ และสอบถามปัญหาอุปสรรค​ในการช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 โดยให้เร่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและช่วยเหลือทันทีนั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เพจ "มูลนิธิกระจกเงา" ได้ออกมาโพสต์ประชาสัมพันธ์ สำหรับลูกค้าเซเว่นฯ สามารถบริจาคแต้ม All member ให้กับทางมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำแต้มที่สะสมแลกเป็นขนมให้เด็กๆ ในชุมชนบ่อนไก่ ที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยทางเพจระบุข้อความว่า "บุกเซเว่น ใช้All member 150,000 แต้ม แลกเป็นขนมให้เด็กๆ 15 คนหลังของกินของใช้มอดไหม้ไปกับกองเพลิง มีเด็กอีกจำนวนหนึ่ง ที่เป็นผู้ประสบภัย เราให้เด็กๆ เลือกหยิบขนมและของกินตามความชอบ ขนมจากแต้มบริจาคของคุณ ทำให้รอยยิ้มน้อยใหญ่เกิดขึ้นบนใบหน้าและพอให้เด็กๆ ได้อิ่มท้อง บริจาคแต้มเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือสังคมกับมูลนิธิกระจกเงา ไดhง่ายๆ แค่เพียงทุกครั้งที่ซื้อของที่ร้าน 7-11 กดเบอร์ All Member 063-931-6340 ในช่วงที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ สำหรับผู้มีแต้ม All Member และต้องการโอนบริจาค แต่ติดปัญหาระบบแจ้งโควต้าโอนต่อวันเต็ม กรุณาทักอินบ๊อกซ์ เพื่อขอเบอร์สำรอง"นอกจากนี้ "มูลนิธิกระจกเงา" ได้โพสต์ภาพที่ทางมูลนิธิฯ ได้นำรถซักและอบผ้า ถึงชุมชนพัฒนาบ่อนไก่แล้ว พร้อมกับชุดเครื่องครัว ผ้าอ้อมผู้ป่วย และเด็ก ที่นำมามอบให้ผู้ประสบเพลิงไหม้วานนี้ รถสำหรับซักอบผ้า และอาบน้ำ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนไร้บ้านเท่านั้น แต่ยังบริการสาธารณะให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย วันนี้โครงการผู้ป่วยข้างถนน นำรถมาจอดเทียบและทีมช่างจาก OTTERI เดินทางเข้ามาติดตั้งทั้งระบบไฟ และน้ำ ตอนนี้เครื่องเดิน ทุกอย่างพร้อมแล้ว ที่จะบริการต่อผู้เดือดร้อนทุกครอบครัว ทุกครอบครัวสามารถรวบรวมเสื้อผ้า นำมาซักได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย วันนี้ เราเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 18.00 น. และในวันต่อๆ ไป เริ่มเปิดบริการ ตั้งแต่ 10.00น.-14.00น. ของทุกวันนอกจากรถซักอบผ้าแล้ว ทีมงานกระจกเงาได้ลงพื้นที่สอบถามความต้องการ พบว่าชุมชนต้องการชุดเครื่องครัว และผ้าอ้อม สำหรับเด็ก และผู้ป่วยติดเตียง จึงได้นำรายการของทั้งหมดนี้ จากการบริจาคของคุณ มามอบให้พัฒนาสังคมในพื้นที่ กระจายความช่วยเหลือต่อ ตามความเหมาะสมช่วงบ่าย ในเวลาที่อากาศร้อนจัด แต้ม All Member ที่คุณบริจาคมา ยังได้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มของเด็กๆ ในชุมชน เมื่อทีมงานระดมเด็กๆ ในศูนย์พักพิง ไปบุกเซเว่น แจกแต้มคนละ 100 บาทเพื่อซื้อขนม และอาหารตามที่อยากกินอีกด้วย ทั้งหมดนี้ คือบริการสาธารณะ ที่เกิดจากการช่วยเหลือ และแบ่งปันของผู้คนทีละเล็กละน้อย ทั้งในนามบุคคล และในกลุ่มธุรกิจองค์กร ส่งต่อมายังมูลนิธิกระจกเงาคุณสามารถร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี สำหรับส่งต่อผู้เดือดร้อนได้ที่มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กทม. 10210 โทร.061-909-1840, 063-931-6340 บริจาคเพื่อโครงการผู้ป่วยข้างถนนได้ที่ เลขที่บัญชี 202-2-58289-4 SCB หรือบริจาคแต้ม All Member ที่ร้าน 7-11 ชำระสินค้าแล้ว กรุณากดเบอร์ 063-931-6340