ททท. ผนึก สธทท. ส่งเสริมนักท่องเที่ยวตลาดภายในประเทศ ด้วยกิจกรรมนำเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค ดันโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาคกับ สธทท.”

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ด้วยกิจกรรมนำเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค โครงการ “ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ สธทท. ” เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ตามแนวทางของ ททท.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565เปิดเผยว่า.. สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการช่วงระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของ สธทท. ร่วมกันเสนอขายเส้นทางนำเที่ยว ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยจัดทำรายการนำเที่ยว เสนอขายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และมีกิจกรรม ร่วมกันในพื้นที่แต่ละภูมิภาค อาทิ กิจกรรมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ กับ ผู้ประกอบการ สมาชิก สธทท. (Travel Mart) และกิจกรรมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ตามแนวทางของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) ทั้ง การท่องเที่ยววันธรรมดา, การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล, การท่องเที่ยวเมืองรอง, การท่องเที่ยวงานประเพณี และกิจกรรมในพื้นที่ ที่ ททท. ร่วมจัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Corporate ตามแนวทางการดำเนินงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)1. การนำเสนอกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำที่ใด อาทิเช่น สวนผลไม้ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, เที่ยวงาน “ นุ่งซิ่นกินทุเรียน ” จังหวัดอุตรดิตถ์, เที่ยวเขาจมป่า จังหวัดตรัง, จัดท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานรถยนต์-รถบิ๊กไบค์2. จัดงาน TTPA Travel Mart ในพื้นที่ภาคตะวันออก2.1 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแต่ละภาค ได้มาพบปะกัน พร้อมขายรายการท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวแต่ละภาคมาพบปะกันในงานกิจกรรม2.2 นำชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของแต่ละภาค มาออกบูธ ภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ข่าวสาร และเป็นแนวทางในการท่องเที่ยว2.3 ภายในงาน จัดแสดง วัฒนธรรมการแต่งกาย ศิลปะการแสดง และอาหารถิ่นของแต่ละภูมิภาค2.4 มีการซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบ B2B ผู้ประกอบการ และ ผู้ประกอบการแบบ B2C ผู้ประกอบการ และ นักท่องเที่ยว2.5 การจัดประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว “ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ”เส้นทางท่องเที่ยวในโครงการมีครบทุกภูมิภาค ภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก ทาง สธทท. จัดกิจกรรม TTPA Travel Mart ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง สธทท. ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเดินทางด้วย โครงการเที่ยวไทย 5 ภาค มีส่วนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างสังคมให้เข้มแข็งสธทท. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และร่วมรับสิทธิประโยชน์ร่วมกันคำนึงถึง เพื่อนสมาชิกในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยว และร่วมพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานสากล ในแนวทางเดียว ทำให้เพื่อนสมาชิกในแต่ละพื้นที่ได้รับการพัฒนา และนำไปสู่การสร้างาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจากโควิค-19- จัดงาน TTPA Travel Mart ในทุกภูมิภาค อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง- จัดนำเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่เป็นที่นิยม อาทิเช่น หนองบัวลำภู มหาสารคามกำแพงเพชร เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วไป- การทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ประเทศอาเซี่ยน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม- ค้นหาชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค และช่วยกันบูรณาการ ให้เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว กับ สธทท.- แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว / ชุมชนท่องเที่ยวด้วย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) กำหนดดำเนินโครงการ “เที่ยวไทย ๕ ภาคกับ สธทท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทนำเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของ สธทท. ร่วมกันเสนอขายเส้นทางนำเที่ยว ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยจัดทำรายการนำเที่ยวนำเสนอขายในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย และมีกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ที่กำหนดในแต่ละภูมิภาค อาทิ กิจกรรมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ กับ ผู้ประกอบการ สมาชิก สธทท. (Trade Meet) และกิจกรรมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ในช่วงวันธรรมดา การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล การท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวงานประเพณี และกิจกรรมในพื้นที่ที่ ททท. ร่วมจัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Corporate ตามแนวทางการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ผู้สนใจสามารถรับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Page Facebook สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, เว็บไซต์หรือโทรศัพท์ สายตรง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาฯ ดังต่อไปนี้..นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), ประธานโครงการ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ สธทท. ” โทร. 0812512207ประธานฯ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท.โทร. 0985646145ประธานฯ ภูมิภาคภาคใต้ สธทท.โทร. 0615450956รองประธานฯ ภูมิภาคภาคเหนือ สธทท.โทร. 0649892462ประธานฯ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือโทร. 0626696441ประธานฯ ภูมิภาคภาคตะวันออก สธทท.โทร. 0841047799ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในงาน Meet The Press สธทท. ว่า.. งาน TTPA Travel Mart เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย 5 ภูมิภาค (Sellers) ได้นําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว หลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงาน โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย มีกิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าท่องเที่ยวชุมชน หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย (Buyers) จำนวน 100 ราย จาก 5 ภูมิภาค ผู้ขาย (Sellers) ประมาณ 50 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่ม MICE, กลุ่ม Entertainment, กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness, กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent, กลุ่ม Transportation/Carrier, กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 50 สำนัก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย