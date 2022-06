MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS ปีที่6 การันตีความสำเร็จ ลดค่าไฟฟ้าสูงกว่า 26 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 และสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมมอบเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับอาคาร 50 แห่ง รวมมูลค่า 10.67 ล้านบาท เผยตลอดระยะเวลาโครงการปีที่ 6 ประสบความสำเร็จเกินคาด อาคารสมัครเข้าร่วม 145 แห่ง มีอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2021 จำนวน 110 แห่ง ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 6.87 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้ากว่า 26 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 2,954 ตันต่อปีนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ได้เริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารนับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นโครงการปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดก้าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในปีที่ 6 นี้ ได้มีแนวคิดที่จะสะท้อนประโยชน์มายังผู้ใช้สอยอาคารให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคาร และปรับปรุงค่าเกณฑ์ด้านพลังงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ดังนั้น MEA จึงได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS รูปแบบใหม่ มีเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ MEA พัฒนาขึ้นใหม่ และมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, Formaldehyde ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศสำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของประเทศอีกด้วยผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า จากการเปิดรับสมัครกลุ่มอาคารที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีอาคารสนใจเข้าร่วม 145 แห่ง มีอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2021 จำนวน 110 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 2 แห่ง โรงแรม 4 แห่ง โรงพยาบาล 11 แห่ง มหาวิทยาลัย 2 แห่ง ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 19 แห่ง ศูนย์การค้า 28 แห่ง และ สำนักงาน 41 แห่ง (ดูรายชื่อได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/about/m-mea-energy-awards ) ในจำนวนนี้ MEA ได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 10.67 ล้านบาท (10,673,104 บาท) โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนในอัตราอาคารละไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออาคาร) และยังมีสิทธิพิเศษด้านการอบรม, การตรวจวัดพลังงาน, การติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการใช้บริการ MEA BETTER CARE, และการล้างแอร์เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาคารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและสิทธิพิเศษ ต้องเป็นอาคารที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS เท่านั้นผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 มีอาคารดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 50 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุนรวม 86.74 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของอาคาร) ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 6.87 ล้านหน่วยต่อปี (6,869,932kWh/ปี) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 26.14 ล้านบาทต่อปี (26,140,916บาท/ปี) ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 2,954 ตันต่อปี โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3.32 ปีผลจากความร่วมมือในการดำเนินโครงการ MEA ENERGY AWARDS ของทุกอาคารที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยผลักดันเจ้าของอาคารให้เกิดแรงจูงใจและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาอาคารตนเองต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยกันลดผลกระทบด้านพลังงานและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่อาคารต้นแบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ MEA ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอาคารที่สนใจขอรับการประเมินตรา “MEA ENERGY AWARDS“ สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่ e-mail : meaaward@gmail.com หรือ LINE @meaenergyawards หรือติดตามข่าวสารโครงการ ได้ที่ www.facebook.com/MEAAward และ www.meaenergyawards.info นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่ https://invirtualevent.com/meaenergyawards_exhibition/รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดได้ที่https://www.facebook.com/100064790613818/posts/392264829609868/?d=n