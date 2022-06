โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เข้ารอบสุดท้าย BSA International School of the Year 2022

“เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการบริหารโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรและในประเทศอื่นๆ กว่า 600 แห่งทั่วโลก’ดร.แดน มัวร์ ครูใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย กล่าวโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนประจำมาตรฐานสูงในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติประเทศอังกฤษ (British school curriculum) เช่นเดียวกันกับโรงเรียนต้นแบบ นั่นคือ โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีนักเรียนกว่า 500 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลกดร มัวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟกำลังฉลองครบรอบ 20 ปีในประเทศไทยในปีนี้ เราจะยังคงสานต่อความมุ่งมั่นใน ‘การมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปด้วยกัน’ (Achieving Excellence Together) เพื่อเป็นโรงเรียนประจำระบบอังกฤษชั้นนำในต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังได้นำคุณลักษณะเด่น 8 ประการ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ การพึ่งพาตนเอง ความมีน้ำใจ ความกล้าที่จะเสี่ยง การคิดบวก การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ มาช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ”นอกจากนั้น เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ National Association of Pastoral Care in Education (NAPCE) ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่โรงเรียนที่ใส่ใจและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนอย่างยอดเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ได้เปิดการเรียนการสอนมากว่า 2 ทศวรรษ และมีศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถกว่า 500 คนในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์