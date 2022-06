ร่วมยินดี 4 เยาวชนไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลดนตรีระดับนานาชาติ

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่โรงเรียนนานาชาติ โชรว์เบอรี่ ( Shrewsbury International School ) ว่าที่ร้อยตรี กามเทพ ธีรเลิศรัตน์ หรือครูอัพ ซึ่งเป็นผู้สอนดนตรีไทย และ นายธิปก พินิจสกุล ครูโทนี่ ซึ่งเป็นผู้สอนเครื่องดนตรีฟลู้ท นำตัวเยาวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนชายหญิง ภายใต้การเรียนการสอน 4 คน อายุระหว่าง 10-12 ปี ซึ่งมีความสามารถคว้ารางวัลประกวดดนตรีในการแข่งขันระดับนานาชาติ จากรายการ แกรนด์ไพรซ์เวอทัวโซ่ (Grand Prize Virtuoso) และโกลเด้นคลาสสิคเคิลมิวสิคอวอร์ด (Golden Classical Music Award) มาแสดงการเล่นดนตรีโชว์คณะสื่อมวลชน ประกอบด้วย1.ด.ญ.ไอยวริญท์ คัณธามานนท์ หรือน้องอลิซ อายุ 11 ปี ได้รับรางวัลที่ 1 ( First Prize ) และได้รับเชิญไปแสดงดนตรีไทยขิมและฟลู้ทที่เมือง ซาวส์บวก ( Salzburg ) ประเทศออสเตรีย และที่ คอนเสิร์ตเกอบาว ( Concert Gebouw ) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือน กรกฎาคม นี้ และได้รับเชิญไปแสดงที่ คาร์เนกี้ฮอล ( Carnegie ) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (USA) ในเดือน ธ.ค. นี้เช่นกัน2.ด.ญ.อาทิชา เจิมจุติธรรม หรือน้องอัยย์รีน อายุ 11 ปี ได้รับรางวัลที่ 1 ( First Prize ) ได้รับเชิญไปแสดงร้องเพลงคลาสสิคที่คาร์เนกี้ฮอล ( Carnegie ) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (USA)3.ด.ช.คณัฐพล สหกาญจนกุล หรือน้องแพนเตอร์ อายุ 12 ปี ได้รับรางวัลที่ 1 ( First Prize ) และได้รับเชิญไปแสดงดนตรีไทยระนาดที่คาร์เนกี้ฮอล ( Carnegie ) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (USA)4.ด.ช.ศักดิ์พัฒน์ สหกาญจนกุล (น้องชีต้าร์) อายุ 10 ปี ได้รับรางวัลที่ 1 ( First Prize ) และได้รับเชิญไปแสดงดนตรีไทยระนาดที่คาร์เนกี้ฮอล ( Carnegie ) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (USA)นายธิปก พินิจสกุล หรือครูโทนี่ กล่าวว่า เด็กทั้ง 4 คนถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนานาชาติโชรว์เบอรี่ นอกจากนี้ยังมีน้อง อีก 5 ท่านที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติอีกเช่นกันได้แก่ น้องเบอร์ลิน, น้องคอลลิน, น้องดีแลนท์, น้องบรู๊คลิน และ น้องพูม่า ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันลอนดอน ยัง มิวสิเชียน ( London Young Musician ) จากการแข่งขันไวโอลิน และ เชลโล่ โดยส่วนตัวผมมองว่า ครั้งนี้ ที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศ และถูกรับเชิญไป แสดงที่ สถานที่ สำคัญ สำคัญ ของโลก น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการดนตรี ในประเทศไทย เพราะในอดีตการที่เราจะได้ไปแสดง ยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงของนักดนตรีที่มีวัยวุฒิสูงกว่า ไม่ใช่เยาวชนที่มีอายุยังน้อย จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญจากอดีตนับสิบปีที่ผ่านมาขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี กามเทพ ธีรเลิศรัตน์ หรือครูอัพ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากครับ ความสำเร็จก้าวแรกของนักเรียนทุกคน นั้นทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในดนตรี โดยเฉพาะผมซึ่งสอนดนตรีไทย ก็จะพยายามสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่จะนำไปใช้ต่อในอนาคตให้พวกเขาด้วย ทั้งนี้การนำดนตรีไทยไปสู่เวทีโลก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนไทย ในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทย ที่จะไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยสำหรับ ด.ญ.ไอยวริญท์ คัณธามานนท์ หรือน้องอลิซ อายุ 11 ปี เผยความรู้สึกในใจ ว่า หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และ โรงเรียน ในฐานะเยาวชนไทย ที่ได้รับเชิญ จาก ต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นานาประเทศ เห็นถึงความสามารถ เยาวชนไทย และ หนูรู้สึกเป็นเกียรติ มาก ที่รับเชิญไปแสดงตามสถานที่ ซึ่งเป็นความฝัน ของนักดนตรี หลายคน ในการที่จะไปเล่นดนตรี หนูจะต้องเล่นด้วยความสุข และ ทำหน้าที่ส่งมอบความสุข นั้นให้แก่ท่านผู้ชม ในการแสดงทุกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ