คน ขสมก.ด่ารถเอกชนทุเรศ ชุดพนักงานเหมือนกัน เจอโต้กลับแบบเลือดซิบ

วันนี้ (18 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เป็นบุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โพสต์ภาพพนักงานบริษัทเดินรถเอกชน สาย R26E กำลังทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรโมชันค่าโดยสาร 10 บาท แก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก บริเวณสะพานลอยถนนเคหะบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมข้อความระบุว่า "รถนายทุนไม่รู้ว่าจะหาทางเรียกผู้โดยสารถึงกับแต่งกายให้เหมือนชุดพนักงานองค์การฯ มันทุเรศสิ้นดี ประชาสัมพันธ์ขององค์การฯ อยู่ไหน ยังนอนไม่ตื่นใช่ไหมครับ" และคอมเมนต์ว่า "ไอ้พวกหน้าด้าน"ปรากฎว่าคนที่เห็นข้อความต่างพากันไม่พอใจ คอมเมนต์ดังนี้- เกลียดชังอะไรกันหนักหนาพวกเราไปสร้างปัญหาให้พวกคุณครับ กฏระเบียบข้อใดที่ระบุว่าห้ามเราใส่เพียงแต่เสื้อขาวที่คล้ายกับบางองค์กรที่หาซื้อได้ที่โบ๊เบ๊หรือตามท้องตลาดทั่วไป ในเมื่อระเบียบก็มิได้มีประกาศระบุไว้ เดินออกจากประตูบ้านมาดูโลกข้างนอกที่มันหมุนอยู่ทุกวินาทีบ้างนะครับ พวกเราทุกคนถึงแม้จะเป็นเอกชน แต่ก็ตั้งใจทำงานด้วยใจเต็มที่ ให้บริการผู้โดยสารกับผู้โดยสารทุกคน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น เราควรจะยินดีกับการกระทำนี้ไม่ใช่หรือครับ หากพูดอะไรไปที่ไม่แสดงความเคารพไปผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้เพราะผมไม่ให้ความเคารพต่อคนที่ไม่มีเคารพเราก่อน ขอบคุณครับ- ทุเรศสิ้นดี หมายถึงเครื่องแต่งกายเหรอ ... ป่าว หมายถึงความคิดที่ห้ามคนอาชีพบริการด้วยกันแต่งตัวเหมือนกันน่ะ- ดึงสติหน่อยนะครับน้า ชุดเหมือนกันก็จริง แต่นี่มันรถเอกชนนะครับ- สติหน่อยนะครับ เพิ่งตื่นเหรอครับ เขาใส่เเบบนี้มานานแล้วเพิ่งเห็นหรอ มัวแต่ส่งสวัสดีวันจันทร์อยู่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย โพสต์แบบนี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีเลยนะครับ ดูแย่มากกว่า รูปโปรไฟล์น่าเคารพดีนะครับ แต่ทำตัวไม่น่าเคารพ คำว่า ทุเรศสิ้นดี ผมว่าไม่น่าจะหมายความว่าว่า คนอื่นหรอกนะครับ น่าจะว่าตัวเองมากกว่า- งี้ต้องแจ้งความจับกรมเจ้าท่ามั้ยครับ ชุดขาวเหมือนกัน ชุดสีขาว ไม่ได้แปลว่าเป็นขององค์การฯ เสมอนะลุง เขาไม่ได้ติดบั้ง ติดแถบสีแบบรถองค์การฯ ซักหน่อย มันเกี่ยวอะไร เลอะเทอะแล้ว- ลุงครับ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กรมเจ้าท่า การบินไทย ชุดแบบนี้นะครับ ลุงแน่ใจเหรอว่าจะจับหมด ผมว่านะ เอาเวลามาเฝ้าพัฒนาองค์กรตัวเองดีกว่าไหม รู้ไหมว่าอนาคตองค์การต้องเสียอีกเท่าไหร่ เตรียมความพร้อมหรือยังขณะที่บางคนนำกฎกระทรวง กําหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. 2555 ระบุว่า กำหนดให้ผู้ประจำรถขนส่ง ต้องแต่งกายตามแบบ ดังนี้ 1. เสื้อที่จะสวมให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เสื้อเชิ้ตคอพับ แขนยาวหรือแขนสั้น การสวมเสื้อให้สอดชายล่างของเสื้ออยู่ภายในกางเกงหรือกระโปรง หรือ เสื้อคอแบะปล่อยเอว แขนสั้น 2. กางเกงขายาวหรือกระโปรงแบบสุภาพ 3. รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่ง อาจกําหนดแบบของเครื่องแต่งกายให้แตกต่างไปจากแบบของเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องเป็นแบบที่สุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องแจ้งแบบของเครื่องแต่งกายนั้นให้กรมการขนส่งทางบกทราบ สีของเครื่องแต่งกาย และเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกาย ให้เป็นไปตามที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งกําหนด ให้ติดชื่อ-นามสกุลไว้ที่อกเสื้อด้านขวา โดยให้ใช้ตัวอักษรเป็นภาษาไทยที่สามารถอ่านได้ง่าย หรืออาจติดชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาต่างประเทศ หรือหมายเลขประจําตัวไว้ด้วยก็ได้จะเห็นได้ว่า ตามกฎดังกล่าว กำหนดแค่ลักษณะของเครื่องแบบ ให้มีความสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น ส่วนเรื่องสีเสื้อ ผู้เดินรถแต่ละรายสามารถกำหนดได้เอง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สีเสื้อซ้ำได้อยู่แล้ว ตราบใดที่ไม่เอาตราสัญลักษณ์ของผู้เดินรถรายอื่นไปใช้งาน อย่างรถ บขส. หรือรถทัวร์ 30 บางเจ้า ก็ใช้ชุดสีขาวเหมือนกัน ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊ก R26E ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์การเดินรถประจำทางสาย R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความชี้แจงดังนี้"It’s okie to be different (แตกต่างกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลย)ที่สาย R26E ทุกๆการทุ่มเทในการออกไปให้บริการในแต่ละวันของเรา อยู่บนพื้นฐานการสร้างการเข้าถึงการใช้บริการ, ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้โดยสารต่อรถขนส่งสาธารณะ, สร้างความแตกต่างด้วยการให้บริการที่ดี, สร้างความสดใหม่ของการให้บริการ อย่างที่ไม่เคยเคยมีมาก่อน เพื่อให้เราสามารถเดินรถได้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง- ด้วยจำนวนรถที่น้อยกว่า แต่ระยะทางมากกว่า เราสามารถมีรถในเส้นทางได้สม่ำเสมอกว่ารถเพื่อนบ้านสีส้ม หรือเส้นทางไหนทำได้ดีกว่าเอาปากกามาวง- ทุกครั้งที่รถขาดระยะมาก พนักงานของเราขอแค่ 5 นาที เพื่อเข้าห้องน้ำ แล้วออกต่อ ไม่เหมือนเพื่อนบ้านสีส้มที่คันหน้าไปครึ่งทางแล้ว หลังมีรถค้างท่าแต่ไม่ออก พอออกก็ไปเติมก๊าซ ขึ้นไม่ได้- เรามีคันสุดท้ายที่ตรงต่อเวลา และประกันเวลารับผู้โดยสารป้ายใหญ่ เพื่อให้ไม่พลาดในการรอรถ อีกซีกนึงมีมั้ยนะ รถออกก่อนเวลามั้ยนะ คนหมดวนกลับกลางทางรึเปล่านะ- เราเดินรถเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชน วันหยุดเราเดินรถอย่างเต็มที่ ไม่ใช่จอดเต็มอู่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน- สื่อประชาสัมพันธ์ของเรามีการออกแบบที่ดี ป้ายถือเราสร้างอาร์ตเวิร์คจาก AI ไม่ใช่แค่ฟอนต์ลายไทยหางสบัด ดังนั้นจะมาเป็นป้ายถือเหมือนกันไม่ได้- เราไม่ได้ตัดเสริมเพื่อลดเวลางานซึ่งส่งผลแย่ต่อผู้โดยสาร แต่บางเวลาเราเสริมเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในเส้นทางให้ผู้โดยสาร จะได้รอรถไม่นานจนเกินไป- เช้า หรือดึก ฝนตก หรือแดดออก อากาศร้อน หรือน้ำท่วม เราให้บริการเท่ากัน ไม่ใช่เช้าวิ่งเยอะ บ่ายวิ่งน้อย งงว่าคนไม่ต้องกลับบ้านกันหรืออย่างไรในเวลากลางคืน- ช่วงเวลาเคอร์ฟิวเราใส่ใจกับผู้โดยสารที่อยู่ต้นทางแต่เลิกดึก ไม่ใช่ต้นทางหมดแต่หัวค่ำ- เราคำนึงถึงความสำคัญของการกลับบ้านในเที่ยวดึก ไม่ใช่ดึกแล้วถนนโล่ง แต่ลากเอาโอที อันนี้ไม่ไหวไม่เป็นห่วงผู้โดยสารบ้างหรอ- ป้ายไฟหน้ารถเราแสดงต้นทาง และปลายทางอยางชัดเจน พขร. กดสลับได้ เพื่อลดการสับสนของผู้ใช้บริการ แล้วป้ายไฟอีกซีก ทำตัววิ่งทำไมนะ ออกกำลังกายอยู่หรอ เวลารถมาไวๆ ประชาชนอ่านอออกรึเปล่านะ- เรามีระเบียบที่ครอบคลุมถึงการห้ามคุกคามผู้โดยสารทาง social media เด็กขาด แล้วทางนั้นล่ะ เลิกรุมว่าผู้โดยสารที่มาคอมเพลนรึยังนี่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการจากใจของเราเพื่อผู้ใช้บริการ แล้วทางนั้นล่ะ ได้ทำอะไรเพื่อผู้ใช้บริการแล้วหรือยังเอาไว้เผื่อสามารถทำได้ครึ่งหนึ่งของเรา เราใส่ใจต่อผู้ใช้บริการได้มากเท่าเรา ถึงตอนนั้นค่อยวิจารณ์ เราจะรู้สึกดีใจมากกว่าแล้วการบริการของการรัฐล่ะ รู้มั้ยจะหาทางเรียกผู้โดยสารยังไงให้ได้เหมือนเรา"