"ไผ่ ดาวดิน" ชวนสาวกบริจาคแต้มเซเว่นฯ อ้าง "เราจะใช้ทุนต่อสู้กับทุน"

วันนี้ (9 พ.ค.) จากกรณีที่เกิดไวรัลโฆษณา "ถึง...คุณคนธรรมดา" ที่เริ่มต้นจากเสื้อยืดตราห่านคู่ พยายามชูคอนเซ็ปต์ "เสื้อยืดธรรมดาที่ทำมาดี" แล้วต่อมารองเท้านันยางก็ทำโฆษณา "ถึงห่านคู่...เสื้อยืดธรรมดา" ทำให้แบรนด์อื่นๆ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่างพากันออกโฆษณา "ถึง...คุณคนธรรมดา" จำนวนมาก เช่น ยาหม่องถ้วยทอง ฟาร์มเฮาส์ ซิงเกอร์ เซเว่นอีเลฟเว่น กลายเป็นความฟีลกู๊ดอย่างหนึ่งของชาวเน็ตในฐานะผู้บริโภคปรากฏว่าไวรัลนี้ลามมาถึงแวดวงการเมือง เมื่อเฟซบุ๊ก Pai Jatupat ของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง แกนนำกลุ่มทะลุฟ้า ได้โพสต์จดหมายในนามกลุ่มทะลุฟ้า ระบุว่า "ถึง คุณคนพิเศษที่ผูกขาด พวกเรา คือ คนธรรมดา ส่ง ALL MEMBER ให้คนธรรมดา 098-xxx-xxxx เพื่อต่อสู้กับคนพิเศษ เพื่อต่อสู้กับทุนผูกขาด อำนาจนิยม จากทะลุฟ้าคนธรรมดา เราจะใช้ทุนเพื่อต่อสู้กับทุน" โดยมีบรรดาผู้สนับสนุนแห่แชร์จำนวนมากจากการตรวจสอบหมายเลขสมาชิกดังกล่าว โดยการโอนคะแนนผ่าน 7-App ที่สามารถโอนได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 9,999 คะแนน (คิดเป็นมูลค่า 99.99 บาท) พบว่าเป็นของ "อรุณี ทองอนันต์" โดย ข้อมูลจากเว็บไซต์ The Truth พบว่ามีชื่อ น.ส.อรุณี ทองอนันต์ อายุ 32 ปี เป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้า และเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนั่นเองอีกด้านหนึ่ง ได้มีชาวเน็ตที่มีแนวคิดทางการเมืองอีกฝ่ายหนึ่ง คือกลุ่มผู้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสงสัยว่า ที่ผ่านมาฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ทั้งกลุ่มม็อบราษฎร คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม่ ฯลฯ ก็เคยออกมารณรงค์ "เว้นเซเว่นทุก Wednesday" อ้างว่าเพื่อต่อต้านนายทุน อีกทั้งนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล ก็เคยแถลงไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พาดพิงไปยังกลุ่มซีพีอีก ทำไมคราวนี้ต้องประกาศให้บริจาค ALL MEMBER ด้วยอย่างไรก็ตาม แม้การบริจาคคะแนน ALL MEMBER ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยตรง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีก่อน เพจ "ครูอ๊อด ขออาสา" ของผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก็เคยเชิญชวนให้คนที่ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สมัครสมาชิก ALL MEMBER สามารถแจ้งเบอร์โทร.ของตน 08-1889-1501 เพื่อที่จะนำคะแนนดังกล่าวไปแลกซื้ออาหารและขนมให้เด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบการดูแลระบบครอบครัวหรือจะเป็นมูลนิธิกระจกเงา ที่เคยทำกิจกรรม “ขอคะแนนแลกค่านม” เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่หมายเลข 06-3931-6340 ปรากฏว่าเกิดปัญหาระบบ ALL MEMBER ไม่สามารถรับโอนแต้มสะสมมากกว่า 999 คะแนน และมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ภายหลังระบบได้เพิ่มจำนวนแต้มการโอน ให้สามารถโอนได้สูงสุดครั้งละ 9,999 แต้ม โอนได้วันละ 10 ครั้ง รวมเป็นสามารถโอนได้ 99,999 แต้มต่อวัน หากเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ผู้บริจาคสามารถขอเบอร์สำรองได้ทางกล่องข้อความอนึ่ง สำหรับคะแนนสะสม ALL MEMBER จะได้รับจากการซื้อสินค้าทุก 10 บาท ได้ 3 คะแนน เมื่อบอกเบอร์มือถือสมาชิก หรือสแกนบาร์โค้ดจากแอปพลิเคชัน 7-App เมื่อสะสมครบ 100 คะแนน สามารถใช้แทนเงินสดได้ 1 บาท โดยคะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า ตัดแต้มทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีสำหรับสินค้ายกเว้นไม่ร่วมรายการโปรโมชัน รายการแจกแต้ม และใช้แต้มแทนเงินสด ได้แก่ สินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ขวบ, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, สลิปเกม, สลิปช่องรายการ และสลิปอินเทอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บแล็ต, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu, Morning Kiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Anona, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรสมาชิก 7-Card, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพกเกจทรูทุกประเภท, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมียมทุกชนิด และ 24-Catalog เป็นต้น