ท่องเที่ยวในประเทศช่วงสงกรานต์คึกคัก มาคาเลียสกวาดรายได้กว่า 20 ล้านบาท

วันนี้ (5 พ.ค.) นางสาวณีรนุช ไตรจักร์วนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำกัด (Makalius) กล่าวว่า “ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีความคึกคักเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐบาล ในเรื่องการคลายล็อกดาวน์และการเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชน ประกอบกับการจัดโปรโมชันกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคเอกชน เช่นเดียวกับมาคาเลียสที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรโรงแรมดังใกล้กรุง อย่าง Bayphere Pattaya by Best Western Premier, Golden Tulip Pattaya Beach Resort, The SPA KohChang Resort, Talay Tara Resort Pranburi, The Antique Riverside Ratchaburi, Tongtaphaview samed Resort Rayong และ Coral Tree Villa Resort Huahin พร้อมทั้งยังได้ร่วมมือกับเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโปรโมชันพิเศษ ส่งให้มียอดการสั่งจองวอเชอร์ตลอดเดือนเมษายน สูงกว่า 5,000 วอเชอร์ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท”โดยจากการสำรวจพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้ามาคาเลียสในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด มีประมาณ 80% จองวอเชอร์ที่พักในต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก อย่าง พัทยา หัวหิน ปราณบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และ นครนายก เพื่อเดินทางเพื่อไปเล่นน้ำสงกรานต์ และเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัว และกลุ่มที่ไม่เดินทางไปต่างจังหวัด มีประมาณ 20% เพราะยังคงกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วงเวลาวันหยุดไม่สอดคล้องกับช่วงเทศกาล จึงเน้นการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ อย่างการจองวอเชอร์รับประทานอาหารบนเรือสำราญ เพื่อไปสังสรรค์เนื่องในวันครอบครัวแทนนางสาวณีรนุช กล่าวต่อว่า “มาคาเลียส เชื่อมั่นว่า ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย จะมีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยบวกหลายด้าน อาทิ กลุ่มประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการเริ่มมีการขยับขยายการลงทุน มีการจ้างแรงงานกลับเข้าอุตสาหกรรม และภาครัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการผ่อนปรนในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น”