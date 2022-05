"ดรามาวงการ Esports" "MiTH" ประกาศถอนตัว "Jacob" ในไลน์อัพทีมชาติชุดลุย "PUBG NATION CUP" หลังเกรียนคีย์บอร์ดวิจารณ์ฝีมือ

จากกรณีมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นคนที่ 2 และ 3 ของทีมชาติไทย ลุยศึก 𝐏𝐔𝐁𝐆 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟐 ที่จะจัดขึ้นใน ประเทศไทยในวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 19 มิถุนายน ได้แก่ "J4nku2o" จากสโมสร Attack All Around และ "JACOB" จาก สังกัด MiTHอย่างไรก็ตาม กลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโค้ชคีย์บอร์ด เกี่ยวกับผลงานของ "เจ้าปลื้ม" หรือ "JACOB" จากสังกัด MiTH ว่าไม่เหมาะสมกับการติดไลน์อัพทีมชาติในชุดนี้ บ้างให้เหตุผลว่าไม่มีประสบการณ์ในการแข่งระดับโลกล่าสุดวันนี้ (1 พ.ค.) เพจ "MiTH" ทีมต้นสังกัดของ "Jacob" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อปกป้องความรู้สึกของนักกีฬาในสังกัดหลังถูกโจมตีจากเกรียนคีย์บอร์ด จึงออกมาประกาศถอนตัว ‘นายวีรภัทร จันทะเนตร’ หรือ ‘Jacob’ ออกจากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า"เนื่องจากทางสโมสร MiTH Esports ได้ทราบความรู้สึกของ Jacob หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทย ในรายการ PUBG NATION CUP 2022 อย่างเป็นทางการแล้วนั้น ทาง MiTH Esports จึงขอปกป้องความรู้สึกของ Jacob ด้วยการสนับสนุนความประสงค์ของเจ้าตัว โดยการถอนตัว ‘นายวีรภัทร จันทะเนตร’ หรือ ‘Jacob’ ออกจากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทางเราต้องกราบขออภัยอย่างสูงไปถึงทาง Krafton Inc ผู้ให้บริการเกม PUBG : Battlegrounds ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับทางเราต้องกราบขออภัยแฟนๆ MiTH Esports ทุกคน ที่ไม่สามารถส่งตัวน้องปลื้มไปทำหน้าที่การเป็นตัวแทนชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ได้ ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นใครที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทน ทางเราขอให้แฟนๆ MiTH Esports ทุกคนร่วมยินดีและให้กำลังใจนักกีฬาของไทยด้วยนะครับถึงแฟนคลับ MiTH Esports ทุกคน การตัดสินใจครั้งนี้ทางเราได้ปรึกษาและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว อยากให้แฟนๆ ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเรา สุดท้ายนี้ทางเราขอให้แฟนคลับ MiTH Esports ที่รักทุกคนแสดงออกอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับ"อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้เจ้าปลื้มผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้