3 หนุ่มเกาหลี เตรียมตามหา 4 ไอดอลไทย ร่วมปั้นบอยแบนด์ "SEVEN STARS"

นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ได้ไม่น้อย เมื่อล่าสุด GANADA Entertainment ได้ปั้นโปรเจคท์ "เซเว่นสตาร์ส" (SEVEN STARS) สร้างรายการไอดอลออดิชั่น โดยให้ 3 หนุ่มศิลปินสัญชาติเกาหลีใต้ ทั้ง "อูชอล" (WOOCHEOL) , "ยุนมิน" (YUNMIN) จากวง "นิวคิดด์" (NewKidd) และ "ยงควอน" (YONGKWON) จาก "เอ็มเน็ท บอยส์24" (Mnet BOYS24) มาร่วมตามหาสมาชิกชาวไทยทั้ง 4 คน ด้วยตัวเอง เพื่อร่วมสร้างบอยแบนด์วงใหม่สู่ระดับสากลซึ่งรายการนี้เป็นการค้นหาสมาชิกวงรูปแบบใหม่กับการแข่งขันที่ไม่มีกรรมการตัดสิน โดยได้ "ฮง จงฮัน" ผู้กำกับ จากรายการ ‘Running man’ และ ‘Return of the Superman’ , "คิม ยองอึน" มือเขียนบทจากรายการ MNET ‘Show Me The Money ซีชั่น 4,5 และ "ลี อินยอง" มือเขียนบทจากรายการ ‘Blackpink House’ มาร่วมงาน พร้อมด้วย "กู แทรยอง" จาก Team K ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนการขับร้องให้กับศิลปิน อาทิ วง Treasure จากค่าย YG และ "ลี ควังเทก" นักออกแบบท่าเต้นงานคอนเสิร์ต และ MV ให้กับวง SuperM Monsta X รวมทั้งเหล่าศิลปิน K-pop และ T-pop ที่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์ และเมนเทอร์ให้กับรายการอีกด้วยโดยผู้ชนะหนุ่มไทยเพียง 4 คนเท่านั้นที่จะได้ร่วมเดบิวต์ เป็นไอดอลวงใหม่กับสมาชิกเกาหลีอีก 3 คน และล่าสุดได้เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ออดิชั่นแล้วที่ https://www.facebook.com/Sevenstars.official7 โดยคาดว่าเทปแรกจะออกอากาศใน ก.ค.ศกนี้