“ISS Consulting Thailand” รีแบรนด์ในรอบ 23 ปี สู่ Global Brand “NTT DATA” ในนาม NTT DATA Business Solutions Thailand ก้าวสู่ผู้นำตลาดผู้ให้บริการ SAP Solution ระดับโลก

บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หรือ ISS Consulting (Thailand) Ltd. ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 23 ปี ในชื่อ NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. สู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมามากกว่า 23 ปี ทำให้ปัจจุบัน NTT DATA Business Solutions Thailand ได้วางระบบงาน SAP ให้กับองค์กรธุรกิจมากกว่า 300 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยนายวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หรือ ISS Consulting (Thailand) Ltd. เปิดเผยว่า บริษัท เป็นผู้ให้บริการระบบ SAP ครบวงจร โดยมีประสบการณ์ด้านการ Implement SAP ระดับ Premium ยาวนานกว่า 23 ปี และเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา และให้บริการการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับต้นๆ ของประเทศไทยและเอเชีย โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาการติดตั้งระบบ SAP ครบวงจร ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา และเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรก้าวสู่มาตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. เพื่อตอกย้ำความเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ NTT Data จะช่วยเสริมความเข้มแข็ง และเพิ่มทางเลือกให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ และได้มีโอกาสเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบเครือข่ายคลาวด์ ไฮบริดคลาวด์ บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ระบบการทำงาน และระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber security) และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่เพียบพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญของพนักงานกว่า 12,000 คน ของ NTT DATA Business Solutions ซึ่งครอบคลุม 57 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และทำให้ ISS Consulting ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการระดับโลก (Global Brand) ภายใต้แบรนด์ NTT DATA ที่พร้อมให้บริการอย่างหลากหลาย ตอบโจทย์และเหมาะสม จำเป็นกับธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าปัจจุบัน ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง จะมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันของ SAP ได้แล้วอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่, ระบบ CRM สำหรับบริหารจัดการงานด้านการขาย/การตลาด/การสนับสนุนหลังการขาย, ระบบ HRM สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร, ระบบ Procurement สำหรับแผนกจัดซื้อเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ, ระบบ Expense Management บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและอื่นๆ ในธุรกิจ ไปจนถึงระบบ RPA สำหรับสร้าง Bot ขึ้นมาช่วยทำงานต่างๆ แบบอัตโนมัติในการจัดการข้อมูลระหว่าง Applicationนายวิศิษฐ์ กล่าวต่อไปอีกว่า บริษัทฯ มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีของ SAP ให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 300 โครงการ ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำที่หลากหลาย และตอบโจทย์การใช้งานของทุกอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้ง SAP S/4HANA, SAP Business ByDesign, SAP Business One, SAP Customer Experience : C/4HANA, Employee Experience : SAP SuccessFactors, ARIBA, SAP Concur, iRPA, SAP Analytics Cloud, Data Warehouse, SAP Cloud Platform, SAP IBP,SAP EWM, SAP Transportation Management, SAP BPC, SAP Model Company, E-Tax Invoice & E-Receiptสำหรับการดำเนินธุรกิจหลังจาก ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง เป็น NTT DATA Business Solutions ประเทศไทย ยังคงดำเนินธุรกิจในไทยได้เหมือนเช่นเดิม และมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของโซลูชัน และมาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้น ด้วยการรวมขีดความสามารถทั้งหมดที่มีในเครือ NTT DATA ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดโอกาสในการขยายบริการไปสู่ตลาดใหม่ๆ และยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของเรา และส่งผลให้เราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆ 30% จากเดิมที่เราเติบโต 20% ในทุกๆ ปี ซึ่งจะมาจากโครงการที่มาจากต่างประเทศที่ต้องการมาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งหากนับรวมกลุ่มประเทศ CLMV แล้ว เชื่อว่า อัตราการเติบโตจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอย่างไรก็ดีประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางในกลุ่มประเทศ CLMV“แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาจะส่งผลให้การลงทุนทางเทคโนโลยีเกิดการชะลอตัว แต่เรามองว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้มาถึงจุดที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องดิ้นรนเปลี่ยนแปลง โดยมองหาเทคโนโลยี และโซลูชันใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ และผลักดันให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัว และเติบโตต่อไปได้ ด้วยความที่เรารีแบรนด์ดิ้ง (Rebranding) ISS Consulting เป็น NTT DATA Business Solutions Thailand ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราเป็นองค์กรระดับโลกที่พร้อมจะส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ “ต้นน้ำถึงปลายน้ำ“ ได้ครอบคลุมทุกส่วนที่ธุรกิจต้องการ และมีทางเลือกในการใช้บริการโซลูชันต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายมากยิ่งขึ้น” นายวิศิษฐ์ กล่าวทางด้าน MR. Sharath Burla (นายเบอร์ลา ชาราธ กุมาร์) EVP & Head of APAC NTT DATA Business Solutions กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างสูง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งซอฟต์แวร์ของบริษัทที่ให้บริการ จะสามารถมาซัปพอร์ตตลาดที่กำลังเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มของบริษัทมีให้บริการอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงได้ทุกส่วนในการทำธุรกิจใหม่ๆ และในช่วงโควิด-19 ตลาดออนไลน์มีอัตราการเติบโตอย่างสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น“ในช่วงโควิด ถือได้ว่าเป็นช่วงปีทองของบริษัทที่ได้มีส่วนช่วยบริษัทที่กำลังจะเปิดตัว และบริษัทที่กำลังเติบโต ด้วยการใช้โซลูชันใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ไปต่อได้ในรูปแบบออนไลน์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงทำให้ NTT DATA มีอัตราการเติบโตใน 2 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 18-20% โดยเฉพาะในกลุ่ม APAC เติบโตกว่า 28% หรือมีรายได้ประมาณ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และถ้าพูดถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจไอทียังเติบโตสูงอยู่ โดย NTT DATA จะเติบโตมากกว่าตลาด 2-3 เท่า”“จากอัตราการเติบโตของตลาดไอทีของโลก ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด รองลงมาคือ Southeast Asia โดยประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ จึงถือเป็นปัจจัยบวกให้กับกลุ่มธุรกิจของ NTT DATA ด้วย โดยเฉพาะตลาดในเมืองไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง เราจึงจับมือกับ ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง ซึ่งเป็น Best Partner Of The Year 5 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำตลาดของไทยที่สูงมาก และจะทำให้ NTT DATA ของไทยกลายพาร์ทเนอร์เป็น 1 ใน 5 ของโลกที่จะสามารถนำโซลูชันต่างๆ ของตลาดโลกมาใช้กับประเทศไทยได้อย่างง่ายขึ้น” MR. Sharath Burla กล่าวปิดท้าย