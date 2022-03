มาแล้ว MV “ผลไม้ที่เหนือจินตนาการ” ของยูนิต “3 จิ๋ว” แห่ง Last Idol

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับงาน “ลาสต์ ไอดอล เฟิร์ส ซิงเกิ้ล แบนด์วากอน อีเวนท์" (Last Idol 1st Single Bandwagon Event) กิจกรรม “Handshake และ 2 Shot & Group Shot” ครั้งแรกของ 26 สาววง “ลาสต์ ไอดอล” (Last Idol) ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้พบกับสมาชิกอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ 101 ทรู ดิจิตอล ปาร์ค ชั้น 3โดยงานนี้ 26 สาว จาก 5 ยูนิต อย่าง “Protea” ได้แก่ ต้นน้ำ บัณฑิฏา , ม่านมุก ชดาธาร , มีมี่ พิมพ์มาดา , รันม่า แทนทยา , ซีโมน ปุณณาสา , เก๋ พรรณิภา และ ไฮเวย์ ศิรประภา ยูนิต “EGAO” (เอกาโอะ) ได้แก่ ชาชา ณัฏฐนิชา , แนล แนลริยา , ตาล สุดารัตน์ , ก้อย กมลวรรณ และ จีจี้ ศุภิสรา , ยูนิต “Aozora To T-Shirt” (อาโอโซระ โตะ ที-เชิร์ต) ประกอบด้วยก๊วนสาวไซส์มินิ 3 คน ได้แก่ ฟ้า ชุติกาญจน์ , มินนี่ นิชัญญา และ แจน ลักษิกา ยูนิต “Someday” (ซัมเดย์) ได้แก่ เรมี่ ไอริณ , อาย ฐิติรัตน์ , ขนมหวาน ศุจินทรา , หยดน้ำ ณฐินี , สาวน้อย พิชญ์สินี และ มาย อชิรญา และ ยูนิต “Hoshizora Sisters”(โฮชิโซระ ซิสเตอร์ส) ได้แก่ หงษ์หยก , พรีม ปฐมาภรณ์ , เซนเตอร์ นันทภัค , เกรซ และ พิมสโรชา เซอร์วิสแฟนคลับทั้งกิจกรรม “Handshake” ที่ 26 สาวเอ็นจอยกับการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเจอกับแฟนคลับในชุดที่พวกเธอเลือกมาเอง ตั้งแต่เช้าจรดค่ำแบ่งออกเป็น 7 รอบด้วยกัน ส่วนรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แก่ กิจกรรม “2 Shot & Group Shot” โดย “Group Shot Round 1” สมาชิกใส่ชุดเซ็มบัตสึประจำยูนิต, “Group Shot Round 2” สมาชิกใส่ชุดยูนิฟอร์ม และ “2 Shot” สมาชิกสวมใส่ชุดที่แต่ละคนเลือกเอง ซึ่งสาว ๆ บางคนแต่งตัวเน้นฮาไม่เน้นสวย เช่น จีจี้ ศุภิสรา ที่มาในชุดนุ่งขาวห่มขาว , ขนมหวาน ศุจินทรา แต่งชุดนักเรียนย้อนวัยใส หรือ เก๋ พรรณิภา ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับด้วยชุดปลาฉลามจากนั้นทีมงานก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการให้ 3 จิ๋วจอมซ่า จากAozora To T-Shirt” (อาโอโซระ โตะ ที-เชิร์ต) ที่มาในชุดนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยร้องและเต้นเพลง “Souzoujyo no Fruits...ผลไม้ที่เหนือจินตนาการ” (โซวโซโจว โนะ ฟรุต) กันอย่างคึกคัก ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดมิวสิควีดีโอเพลง “Souzoujyo no Fruits...ผลไม้ที่เหนือจินตนาการ” ให้แฟน ๆ ที่มาร่วมงานชมพร้อมกับน้อง ๆ ลาสต์ ไอดอลทั้ง 26 คนภายในงานเป็นที่แรก สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก