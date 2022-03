จังหวัดพังงา สร้างความเชื่อมั่น จัดงาน “Bangsak Beach Festival 2022” กระตุ้นท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจคึกคัก

วันนี้ (21 มี.ค.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยพื้นที่ชายหาดบางสัก มีวิวที่สวยของทิวสนทะเล ให้ความร่มรื่นตลอดหาด ทรายละเอียด น้ำทะเลใสสีคราม มีความสวยงามทางธรรมชาติ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ผ่านทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน อาหาร และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จนเป็นที่ขนานนามว่า “Angel of the Andaman Sea” ตลอดทั้งริมหาด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ยังถูกเรียกว่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดงาน “Bangsak Beach Festival 2022 Seafood and Chill on the Beach”ภายในงานมีจัดกิจกรรมมากมายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมไฟประดับและจุดถ่ายรูป (Fantastic Sea Photo Spot), กิจกรรม D.I.Y ประดิษฐ์ของที่ระลึก จากวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Gift), กิจกรรมเรียนรู้ พายซับบอร์ด และเสิร์ฟสเกต (Sea Sup & Surf Skate Training), กิจกรรมจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ จาก กลุ่มประมงพื้นบ้าน (The Beach Seafood & Grill), กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีร่วมสมัย (Music & Show), กิจกรรมท่องเที่ยวกินชิล สินค้าชุมชน จากผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม (Chic & Chill Market on the Beach), กิจกรรมขบวนรถ รถฟู้ดทรัค (Food Truck Caravan), การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง (Free Concert) ได้แก่ “อะตอม ชนกันต์” และจากศิลปิน “Yes'sir Days” นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแจกของรางวัลต่างๆ อีกมากมายที่น่าสนใจในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน สร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตามวิถี New Normal และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารการจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) โดยมีการจัดมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ตรวจหลักฐานก่อนเข้าร่วมงาน ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK ) หรือ วิธี RT-PCR ซึ่งต้องมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมภายในงาน หรือผู้เข้าร่วมงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รายการผู้ผลิตและรายนามวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ Sinovac ครบ 2 โดส, AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส, SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส, Pfizer/BioNTech ครบ 2 โดส, Serum Institute of India ครบ 2 โดส, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson ครบ 1 โดส, หรือ Moderna ครบ 2 โดส ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือมีเอกสารรับรองติดตัวก่อนเข้าร่วมงาน ออกให้โดย หน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ราชการกำหนดติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดพังงา ได้ที่ลิงก์ : http://www.phangnga.go.th/index.php/th/สอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/bangsakbeachfestival2022/อย่าลืมมาเที่ยว! กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ฟรี ตลอดทั้งงาน