จตุจักรแชมป์ออเดอร์แอปฯ โรบินฮู้ดสูงสุด สั่งก๋วยเตี๋ยว-ชาไข่มุกมากสุด 3 ร้านแซลมอนติดท็อปเทน

วันนี้ (29 ต.ค.) เฟซบุ๊ก Robinhood Delivery ของโรบินฮู้ด แพลตฟอร์มส่งอาหารชื่อดังในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจ หลังเปิดให้บริการมา 1 ปี โดยพบว่ามีลูกค้าลงทะเบียนใช้งาน 2.3 ล้านคน มีร้านค้าเปิดให้บริการในแอปฯ 164,000 ร้าน มีไรเดอร์ในระบบ 26,000 คน ส่งอาหารสำเร็จ 95% มียอดขายรวม 3,283 ล้านบาท โดยยอดออเดอร์ต่อวันเทียบกับวันแรก เติบโตขึ้น 750% มีลูกค้าสั่งอาหารเฉลี่ย 150,000 ออเดอร์ต่อวัน ยอดการสั่งเฉลี่ย 300 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าที่สั่งอาหารมากที่สุด สั่งไปแล้ว 2,440 ออเดอร์ ส่วนออเดอร์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ มังคุดคีรีวง 10 กิโลกรัม 2 ลังอันดับ 1 เขตจตุจักร 903,827 ออเดอร์อันดับ 2 เขตห้วยขวาง 442,777 ออเดอร์อันดับ 3 เขตบางกะปิ 414,379 ออเดอร์อันดับ 4 เขตลาดพร้าว 409,916 ออเดอร์อันดับ 5 เขตสายไหม 400,946 ออเดอร์อันดับ 6 เขตบางเขน 361,634 ออเดอร์อันดับ 7 เขตสวนหลวง 359,971 ออเดอร์อันดับ 8 เขตดินแดง 358,645 ออเดอร์อันดับ 9 เขตประเวศ 334,949 ออเดอร์อันดับ 10 เขตวังทองหลาง 323,988 ออเดอร์อันดับ 1 ก๋วยเตี๋ยว 3.7 ล้านชามอันดับ 2 ชาไข่มุก 2.8 ล้านแก้วอันดับ 3 อาหารจานเดียว 2.4 ล้านจานอันดับ 4 ปลาแซลมอน 1.8 ล้านเสิร์ฟอันดับ 5 กาแฟ 1.7 ล้านแก้วอันดับ 1 ร้าน All About Eatอันดับ 2 ร้านเฮียให้ (Here Hai)อันดับ 3 ร้านหน่องริมคลองอันดับ 4 ร้านอบอร่อยทาวน์อินทาวน์อันดับ 5 ร้าน Gu.Salmonอันดับ 6 ร้านรุ่งเรืองตั๋งอันดับ 7 ร้านซ้งเป็ดพะโล้อันดับ 8 ร้านครัวบางนาอันดับ 9 ร้าน Day by Day แซลมอนอันดับ 10 มนต์นมสดอนึ่ง จากการสืบค้นเพิ่มเติมพบว่า แต่ละร้านมีเมนูเด่นต่างกัน ได้แก่ ร้าน All About Eat เมนูเด่นคือ แซลมอนซาซิมิ ปูไข่ดองน้ำปลา กุ้งดอง ส่วนร้านเฮียให้ เมนูเด่นคือ ข้าวผัดโคตรปู หอยเชลล์ผัดกะเพรา กุ้งยักษ์เผา ไข่ข้นโคตรกรรเชียง ใบเหลียงผัดไข่ปู กะหลํ่าปลีนํ้าปลากากหมู โคตรกั้งกระเทียม ขลุ่ยปู ยำแซลมอนโคตรแซ่บ ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ประเภทบิบ กูร์มองด์ร้านหน่องริมคลอง เมนูเด่นคือ ไข่ข้นปู ปูผัดพริก ต้มยำปลากะพงชิ้นยักษ์ กุ้งกระเทียม ร้านอบอร่อยทาวน์อินทาวน์ เมนูเด่นคือ ปูม้านึ่ง ข้าวผัดปู กุ้งแม่น้ำเผา ส้มตำข้าวโพดไข่เค็ม หอยเชลล์เผาอบเนย ปลาหมึกทอดกระเทียม ปลากะพงเผาเกลือ กุ้งอบวุ้นเส้น ปูอบวุ้นเส้น ผัดผักกระเฉด ปลาเต๋าเต้ยทอดกระเทียม ปลากะพงทอดน้ำปลา หอยนางรมสดร้าน Gu.Salmon เมนูเด่นคือ ปลาแซลมอนในรูปแบบซาซิมิ เต๋า ซากุทูน่า ยำแซลมอน ยำทูน่า ลาบแซลมอน ลาบทูน่า กุ้งดอง ปูไข่ดอง กั้งดอง ส่วน ร้านรุ่งเรืองตั๋ง เมนูเด่นคือ ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ประเภทบิบ กูร์มองด์ 4 ปีซ้อน ร้านซ้งเป็ดพะโล้ เมนูเด่นคือ เป็ดพะโล้ ต้มซุปเปอร์ขาไก่ ไข่ยู่ยี่ร้านครัวบางนา เมนูเด่นคือ ไก่ทอดซอสราดมะขาม เค้กมะพร้าว ร้าน Day by Day แซลมอน เมนูเด่นคือ แซลมอนซาซิมิ แล่ตามออเดอร์ ทูน่า ไข่แซลมอน ปูดอง กุ้งดอง และร้านมนต์นมสด เมนูเด่นคือนมสดเย็น ขนมปังปิ้งเนย สังขยา เป็นต้น