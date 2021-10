เพจดังทำโปสเตอร์ "Lost in Bangkok" "รัสเซล โครว์" ถูกใจ ถึงขั้นแท็กค่ายหนัง

จากกรณี ดาราฮอลลีวูดดัง “รัสเซล โครว์” เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Beer Run Ever ในกรุงเทพฯ เข้าไทยผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พักที่รีสอร์ตหรูอมันปุรี 14 วัน ชมไทยจัด “แซนด์บ็อกซ์ ควอรันทีน” ยอดเยี่ยม สามารถเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี อย่างน้อยช่วงกักตัวยังได้ชมพระใหญ่ และน้ำตกอีก 1-2 แห่ง นอกจากนี้ ยังโพสต์คลิปเพื่อนใหม่เป็น “เหี้ย” จากประเทศไทย และความประทับใจสายไฟ-สายสื่อสาร ใน กทม. ล่าสุด ก็ขอแวะชิมร้านสตรีทฟู้ดในตำนานมิชลินสตาร์ 1 ดาวของเมืองไทยที่ร้าน “เจ๊ไฝ” ซึ่งงานนี้ “เจ๊ไฝ” ยังได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมของร้าน แถมนักแสดงดังก็โพสต์ภาพลงในทวิตเตอร์ด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ต.ค. เพจ "เฮ้ย นี่มันตัดต่อชัดๆ V2" ได้โพสต์ภาพโปสเตอร์คล้ายโปสเตอร์หนัง โดยมีการระบุชื้อเรื่องอีกด้วยว่า " Lost in Bangkok" ซึ่งภาพดังกล่าวประกอบไปด้วยเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ รัสเซล โครว์ ได้พบเจอระหว่างที่ใช้ชีวิตในประเทศไทย ปรพกอบไปด้วย รถตุ๊กตุ๊กสิ่งขึ้นชื่อของเมืองไทย ศาลพระภูมิที่แฟน ๆ หลอกว่าเป็นบ้านของแมว เสาไฟกินรี สายไฟฟ้ายุ่งเหยิงและไม่ลืมตัวเงินตัวทองอย่างไรก็ตาม พบว่า ทวิตเตอร์ของ "รัสเซล โครว์" "Russell Crowe" ได้มีการแชร์ภาพดังกล่าว พร้อมกับระบุข้อความและได้มีการแท็กหา @SolsticeStudios ค่ายที่สร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอีกด้วย"Unhinged 2? @SolsticeStudios. Bad man in a tuk tuk. Great job whoever did this"