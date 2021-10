‘รพ.พญาไท นวมินทร์’ ปีที่ 27 ย้ำความแข็งแกร่งทีมแพทย์รักษาโรคเฉพาะทาง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

‘รพ.พญาไท นวมินทร์’ ขึ้นสู่ปีที่ 27 ย้ำความชำนาญการของบุคลากรทางการแพทย์ ‘Collaboration of Expertise’ ดูแลรักษาโรคแบบองค์รวม พร้อมนำ ‘กัญชา’ มาร่วมใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์การดำเนินงานโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ในปี 2565 และเตรียมขึ้นสู่ปีที่ 27 ยังมุ่งมั่นสู่ความเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดย รพ.พญาไท นวมินทร์ มีจุดแข็งด้าน ‘Collaboration of Expertise’ การผสมผสานความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลของบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพต่างๆ ของ รพ.พญาไท นวมินทร์ร.อ.นพ.ยงยุทธกล่าวว่า รพ.พญาไท นวมินทร์ ยังให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในด้านต่างๆ มาใช้ร่วมกับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ล่าสุดความพร้อมให้บริการรถ “Mobile Stroke Unit” เพื่อให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ผ่านรถพยาบาลฉุกเฉินรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ เพื่อเข้ารับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นได้ถึงที่บ้าน และพร้อมเริ่มการรักษาพยาบาลได้ทันทีนอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมีความพร้อมให้บริการดูแลรักษาระยะไกล (Telemedicine) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังโรงพยาบาลได้เข้ารับการรักษา หรือติดตามผลภายหลังรับการรักษานอกจากนี้ยังมีบริการ “Doctor at your Home” โดยมีแพทย์ไปเยี่ยมและตรวจรักษาผู้ป่วยถึงที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่เข้ามารองรับผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายเช่นกันขณะเดียวกัน โรงพยาบาลฯ ยังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงยังเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือในกลุ่ม BDMS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านต่างๆ ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากลสำหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าน ‘ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์’ ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ นั้นถือว่ามีความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อให้บริการพร้อมดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญการดูแลในส่วนของญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย (Caretaker) อีกด้วยนพ.ศุภชาติ ชมภูนุช อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า จุดเด่นศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ฯ คือการผสมผสานให้การรักษาดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยเพื่อประเมินการให้การดูแลรักษา เช่น การผ่าตัด การใช้เคมี หรือการฉายรังสีบำบัด เพื่อการรักษามะเร็ง ตลอดจนการให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยาพุ่งเป้า (Targeted Therapy) ตลอดจนการดูแลกลุ่มผู้ป่วยในระยะท้ายๆ ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ความสามารถ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกายภายหลังการกลับบ้าน ที่เป็นไปตามคุณภาพ มาตรฐานขั้นสูงสุดนอกจากนี้ ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ยังเป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆ ของไทย ในการนำ “สารสกัดจากกัญชา” เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยทีมแพทย์ พร้อมด้วยสหสาขาวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และมีความชำนาญการโดยตรงเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยมะเร็ง“ปัจจุบัน ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ รองรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้เข้ารับบริการรักษาดูแลรักษาโรคมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย” นพ.ศุภชาติกล่าวปิดท้าย