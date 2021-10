ขายเก่ง! "สถานทูตสวีเดน" โปรโมตบิ๊กไบค์ 3 รุ่น เผย เป็นแบรนด์สวีเดนเก่าแก่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เพจ "Embassy of Sweden in Bangkok" เพจสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความโปรโมตบิ๊กไบค์ขนาดกลาง "Husqvarna (ฮัสกวานา)" ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศสวีเดน หลัง "Husqvarna Motorcycles Thailand" ได้เปิดตัวจักรยานยนต์ 3 รุ่นใหม่ ชื่อว่า Svartpilen200 Svartpilen401 และ vitpilen401 โดยทางเพจสถานทูต ได้ระบุข้อความว่า"Husqvarna motorcycles (English below) เอาใจสายแว้นกันหน่อย! ท่านทราบหรือไม่ว่าจักรยานยนต์ที่มีต้นกำเนิดจากสวีเดน 🇸🇪 ชื่อว่า Husqvarna นั้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตจักรยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขณะนี้ Husqvarna ประเทศไทย Husqvarna Motorcycles Thailand ได้เปิดตัวจักรยานยนต์ 3 รุ่นใหม่ ชื่อว่า Svartpilen200 Svartpilen401 และ vitpilen401 อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญมากกว่าการขับขี่จักรยานยนต์คุณภาพสูงได้แก่การตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของไทย จากสถิติ จากพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 41 ล้านคัน มีจักรยานยนต์จำนวนกว่า 21 ล้านคัน ดังนั้น จึงเป็นที่น่าเศร้าว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์ดังนั้น เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ท่านต้องไม่ลืมที่จะสวมใส่หมวกนิรภัย จำกัดความเร็ว ปฏิบัติตามกฎจราจร และงดดื่มสุราขณะขับขี่ ตามที่ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศอีกครั้ง สถานทูตฯ ขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านขับขี่พาหนะอย่างปลอดภัยไม่ว่าท่านจะไปที่ใด"สำหรับ Svartpilen 401ฮัสกวานามุ่งเน้นเรื่องของการสะท้อนไลฟ์สไตล์ให้ออกมาในรูปแบบของการขับขี่และครั้งนี้ ฮัสกวานา วิทพิลเลน และสวาร์ทพิลเลน มาพร้อมกับโครงสร้างเฟรมถัก Steel Trellis ที่มีน้ำหนักเบา และเพิ่มความแข็งแกร่ง แฮนด์บาร์และที่พักเท้าคือส่วนสำคัญ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับหลักสรีระศาสตร์ โดย ‘วิทพิลเลน’ ตัวรถมาในโทนสีขาว แฮนด์แบบจับกับช็อคอัพ ออกแบบมาให้เหมาะกับการขับขี่ในเมือง ให้อารมณ์การขับขี่ในรูปแบบ Sport Racing มีความเท่แบบเรียบง่าย สวยเท่สะดุดทุกสายตาส่วน‘สวาร์ทพิลเลน’ตัวรถมาในโทนสีดำแฮนด์ถูกยกสูงขึ้นออกแบบมาสำหรับการขับขี่ท่องเที่ยวออกทริปให้อารมณ์การขับขี่แบบTrackerที่สามารถไปได้ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทาง On Road หรือ Off Road ก็สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย และสนุกกับการขับขี่ตลอดเส้นทางSvartpilen 200ที่ผ่านมา ‘ฮัสกวานา’ หรือที่เรียกชื่อเล่นกันว่า ‘ฮัสกี้’ เป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศสวีเดน ที่รู้จักกันยาวนานกว่า 117 ปี มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตรถจักรยานยนต์มาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหลายรายการสนนราคา Husqvarna Vitpillen 401(วิทพิลเลน) ราคา 239,800 บาท Svartpilen (สวาร์ทพิลเลน) 401 ราคา 239,800 บาท และ Svartpilen (สวาร์ทพิลเลน) 200 ราคา 139,800 บาท