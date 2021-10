เชฟหนุ่มแจง ปม ชาวเน็ตตั้งประเด็น “หยุดกินปลาแซลมอน” เหตุทำลายธรรมชาติ ยันไม่เป็นความจริง

จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ร่วม “รณรงค์ลดกินปลาแซลมอน” โดยเผยว่าการกินแซลมอนส่งผลต่อระบบนิเวศ ทำลายธรรมชาติ ระบุในโพสต์ว่า “เอาจริงๆ รณรงค์ลดกินแซลมอนกันมั้ย ตอนนี้มันเดือดร้อนระบบนิเวศทางทะเลไปหมดแล้ว สัตว์ที่ต้องกินแซลมอนเป็นอาหารก็จะตายเอา แซลมอนเพาะพันธุ์ยากเพราะจะเกิดโรคติดต่อ เลยมีการล่าแซลมอนใน Wild (ล่าตามธรรมชาติ) ขึ้นมา เอาจริง อโวคาโดจิ้มโชยุมันรสชาติเหมือนแซลมอนเลยนะเว้ย ลองมั้ยแก ลองมาลดกัน แง”ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ต.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Pisek Sanitthangkoon" ซึ่งเป็นเชฟและเจ้าของร้าน Tada Sushi Studio ในสหรัฐอเมริกา เขาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลและชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น ยันยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยระบุข้อความไว้ว่า"1. ปลาแซลมอนส้ม ๆ ดิบ ๆ ที่กินกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาฟาร์ม 100% ไม่ต้องห่วงเรื่องห่วงโซ่อาหาร เผลอ ๆ ตามพวกบุฟเฟต์เป็นปลาเทราท์ฉีดสีจากจีน2. ปลาแซลม่อนจากธรรมชาติ หรือ Wild Salmon เป็นปลา 2 น้ำ ว่ายน้ำจากทะเลเข้ามาวางไข่ที่บนภูเขาแถวบ้านกูปีละรอบ พวกนี้เป็นสายพันธุ์ Sockeye, Coho, Chinook พวกนี้เนื้อแน่น เพราะกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในการว่ายทวนกระแสน้ำ สายพันธุ์อย่าง Chinook ว่ายย้อนเข้าไปได้จนถึงตอนกลางของทวีป3. อัตราการรอดกลับไปลงทะเลหลังจากวางไข่น้อยกว่า 1% โดนหมี โดนนกจับแดกหมด ถ้ารอดมาได้ก็จะมาโดนเบ็ดตรงปากแม่น้ำ ที่รัฐจะเปิดให้ตกปลาแซลมอนตอนขาที่มันว่ายกลับทะเลหลังจากวางไข่เท่านั้น4. ถ้าตกได้ ราคากิโลละ 2,800 มึงไม่ได้แอ้มหรอก5. ปลาแซลมอนจับจากธรรมชาติกินดิบไม่ได้ เพราะเขื้อโรคจากน้ำจืด ทั้งหมดที่จับได้ถูกขายเป็น grill steak ตามฤดูกาล6. ลูกปลาแซลมอนจะถูกช้อนจากแอ่งน้ำตกไปเพาะพันธุ์ในศูนย์ Salmon Hatchery ที่กระจายตัวอยู่ตามต้นน้ำต่าง ๆ เมื่อตัวใหญ่พอ จะถูกปล่อยให้กลับสู่ทะเล7. สายพันธุ์ที่ขายให้กินดิบ ๆ เป็น Atlantic, King( New Zealand ) อย่างที่บอก ปลาฟาร์มในทะเล 100%8. พวกฮอร์โมนปนเปื้อน ร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดมันได้ตามปรกติ ถ้าไม่บ้ากินเข้าไปมื้อละ 2 ตัว ติดกัน 3 เดือน…. น้ำเปล่ากินเยอะไปก็ตายนะ มึงรู้รึยัง9. อโวคาโดจิ้มซีอิ๊ว รสชาติเหมือนอาโวคาโดจิ้มซีอิ๊ว…10. โว๊ยยยยย !!!!!! …ปวดหัวน้อง ๆ หลาน ๆ ขยันหาอะไรมา woke กันจังเลยครับแก้ : steelhead เป็น sockeye ตามที่มีคนท้วงมาข้างล่างนิดหน่อย steelhead หน้าตาเหมือน salmon เด๊ะ อยู่วงศ์ salmoniod เหมือนกัน แต่จัดเป็นเทราท์ thank you 3 times."