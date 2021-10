“Meat Avatar” ผนึกกำลังร้านอาหารดังทั่วไทย บุกตลาดชิงยอดขาย “เนื้อจำแลง” Plant-Based Meat

มีท อวตาร (Meat Avatar) แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมอาหารอนาคต เนื้อจำแลง (Plant-Based Meat) งัดกลยุทธ์กระตุ้นกำลังซื้อรับสัญญาณบวก หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ร้านอาหาร เดินหน้าจับมือพันธมิตรร้านอาหารดังทั่วประเทศ อาทิ Audrey Cafe & Bistro, Black Canyon, โรงสีโภชนา, Salad Factory, Kub.Kao’Kub.Pla, รสนิยม, เจริญแกง, สดอร่อย, ฮั่วเซ่งฮงภัตตาคาร, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, Thai Yamazaki, Hidden Forest, ซั่งไห่ คูซีน, ดาวสีฟ้า, Real Vegan, พริกหอม, May Veggie Home, NDO Sushi, Fresherday, บ้านไอหอม, Grace Café, เจคุณหน่อย, เตี๋ยวฮ้อ, ปั้นเปาเชียงราย, มาม่าคิชเช่น, เจไม่จำเจ, มังสตรี, Kinphak café, Vegan heaven, Asa, The19 clean food, The Vegano Bistro, กาแลเชียงใหม่, Fit Food always และ Under360 ครีเอทเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ จานเด่นประจำร้าน หวังขยายฐานลูกค้าเข้าถึงอาหารเนื้อจากพืช ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานนายปองสิชฌ์ ไชยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย แบรนด์ Meat Avatar กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ร้านอาหาร ให้สามารถเปิดได้ตามปกติ เราจึงร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำหลากหลายประเภททั้ง ฟิวชั่น อาหารคลีน อาหารเจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการสร้างสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมาเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในร้านในแบบเดลิเวอรี่ หรือซื้อกลับบ้าน ผู้ประกอบการต่างต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก็คือ คนให้ความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอาหารและสาธารณสุขมากขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องอาหารมากขึ้น โดยเริ่มจากเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564 ทุกร้านพันธมิตรของเราได้สร้างสรรค์เมนูอาหารเจปรุงสำเร็จจากเนื้อจำแลง (Plant-Based Meat) ซึ่งเป็นการช่วยปลุกกระแสนิยมรับประทานอาหารเจและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง“ถึงแม้ตลาดจะมีการแข่งขันที่สูงมีหลายแบรนด์เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อตลาดโดยรวมทำให้คนรู้จักและหันมาสนใจ Plant-based มากขึ้น แต่ทั้งนี้พันธมิตรร้านอาหารดังต่างๆ ของเรา ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ยังคงมั่นใจใช้แบรนด์ มีท อวตาร อยู่ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ราคา รสชาติ และความสม่ำเสมอของเรา เนื้อจำแลงจากพืชของเรามีความโดดเด่นทั้งด้วยรสชาติ รูปลักษณ์ที่ดี และการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรับประทาน เนื้อจำแลงจากพืชมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงผู้บริโภคแบบเจาะลึกผ่านร้านอาหารดังทั่วประเทศ และช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ผู้บริโภคสามารถนำไปประกอบอาหารสะดวกและง่ายได้ด้วยตนเอง ในทุกแพลตฟอร์มที่เรามี รวมถึงโมเดิร์นเทรด และร้านค้าชั้นนำ อาทิ แมคโคร เช็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต วิลล่า ฟู้ดแลนด์ กรูเมต์มาร์เก็ต เลมอนฟาร์ม โฮมเฟรชมาร์ท บิ๊กซี ใบเมี่ยง ริมปิง รวมถึงการมีพันธมิตรที่ดีจากร้านอาหารชั้นนำที่จะทำให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักเนื้อแพลนต์เบส แบรนด์ Meat Avatar มากขึ้น”จุดเด่นของเนื้อจำแลง (Plant-Based Meat) ภายใต้แบรนด์ Meat Avatar คือ การ แปรรูปวัตถุดิบจากพืชผัก อาทิ ธัญพืช, ถั่วต่างๆ, แครอท, ฟักทอง, บีทรูท และเห็ด มาผลิตเป็นเนื้อจำแลง แบรนด์ Meat Avatar เกรดพรีเมียมที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานอาหาร สามารถนำมาปรุงอาหารได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์ และเป็นแบรนด์อาหารแพลนต์เบสที่ยังคงคุณภาพที่ดีตามหลักโภชนาการนายวิภู เลิศสุระพิบูล ผู้บริหารแบรนด์ Meat Avatar กล่าวปิดท้ายว่า การร่วมมือกับร้านอาหารพันธมิตรนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ มีท อวตาร เพราะเราได้นำจุดแข็งในการเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาและวัตถุดิบคัดสรรเนื้อแพลนต์เบสคุณภาพสูงส่งต่อ ไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับความนิยมที่จะนำไปปรุงเป็นเมนูสร้างสรรค์ที่ดีต่อใจสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน